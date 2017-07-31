Венгер рад отпустить Озила и Санчеса из "Арсенала" свободными агентами

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его клуб задаст новую моду в футболе, отпустив Месута Озила и Алексиса Санчеса через год свободным агентами.

В данный момент "канониры" располагают сразу восемью игроками, чьи контракты истекают уже следующим летом. В их числе есть и Озил с Санчесом, которых клубу никак не удается склонить к новым сделкам.



Несмотря на зашедшие в тупик переговоры о продлении сотрудничества, Венгер не собирается продавать своих звезд этим летом. Арсен называет эту ситуацию "идеальной" и считает, что клубы все чаще будут удерживать игроков до истечения их контрактов.



"Да, я буду счастлив отпустить Озила через год. Думаю, в будущем вы будете наблюдать подобное все чаще и чаще. Почему? Потому что сейчас ставки на трансферном рынке так высоки, даже в отношении обычных игроков. Вы будете наблюдать все чаще и чаще, как игроки вступают в заключительный год по своим контрактам, потому что никто из клубов не захочет платить запрашиваемые деньги. Убежден, в следующие 10 лет это станет нормой".



"Это не проблема для нас. Думаю, это идеальная ситуация. Почему? Потому что каждый обязан стремиться к своей лучшей игре. Будучи футболистом, ты должен стремиться играть как можно лучше до последнего дня по своему контракту. И не важно, остается у тебя один год или два. Ты должен хотеть играть и играть хорошо. Вы и правда думаете, что они сидят в раздевалке и думают: "О, у меня остается один год по контракту, сегодня я не сыграю хорошо". Будучи футболистом, ты хочешь играть хорошо. Какое отношение к этому имеет длительность твоего контракта? Это удивительно".



"Подобное не должно влиять на игрока. Ты должен быть хорош в том, что ты делаешь. Я удивлен, что это является для вас сюрпризом. Для меня это норма".



"Болельщики опасаются, что Санчес хочет покинуть "Арсенал"? Что я могу с этим поделать? Когда-нибудь он все равно уйдет, и "Арсенал" будет обходиться без него. Все мы однажды уйдем, и "Арсенал", надеюсь, будет существовать дальше. Думаю ли я, что он останется на этот сезон? Да, конечно. Как много раз мне нужно это повторять?" — цитирует Венгера The Guardian.