Венгер рад отпустить Озила и Санчеса из "Арсенала" свободными агентами
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его клуб задаст новую моду в футболе, отпустив Месута Озила и Алексиса Санчеса через год свободным агентами.
В данный момент "канониры" располагают сразу восемью игроками, чьи контракты истекают уже следующим летом. В их числе есть и Озил с Санчесом, которых клубу никак не удается склонить к новым сделкам.
Несмотря на зашедшие в тупик переговоры о продлении сотрудничества, Венгер не собирается продавать своих звезд этим летом. Арсен называет эту ситуацию "идеальной" и считает, что клубы все чаще будут удерживать игроков до истечения их контрактов.
"Да, я буду счастлив отпустить Озила через год. Думаю, в будущем вы будете наблюдать подобное все чаще и чаще. Почему? Потому что сейчас ставки на трансферном рынке так высоки, даже в отношении обычных игроков. Вы будете наблюдать все чаще и чаще, как игроки вступают в заключительный год по своим контрактам, потому что никто из клубов не захочет платить запрашиваемые деньги. Убежден, в следующие 10 лет это станет нормой".
"Это не проблема для нас. Думаю, это идеальная ситуация. Почему? Потому что каждый обязан стремиться к своей лучшей игре. Будучи футболистом, ты должен стремиться играть как можно лучше до последнего дня по своему контракту. И не важно, остается у тебя один год или два. Ты должен хотеть играть и играть хорошо. Вы и правда думаете, что они сидят в раздевалке и думают: "О, у меня остается один год по контракту, сегодня я не сыграю хорошо". Будучи футболистом, ты хочешь играть хорошо. Какое отношение к этому имеет длительность твоего контракта? Это удивительно".
"Подобное не должно влиять на игрока. Ты должен быть хорош в том, что ты делаешь. Я удивлен, что это является для вас сюрпризом. Для меня это норма".
"Болельщики опасаются, что Санчес хочет покинуть "Арсенал"? Что я могу с этим поделать? Когда-нибудь он все равно уйдет, и "Арсенал" будет обходиться без него. Все мы однажды уйдем, и "Арсенал", надеюсь, будет существовать дальше. Думаю ли я, что он останется на этот сезон? Да, конечно. Как много раз мне нужно это повторять?" — цитирует Венгера The Guardian.
31.07.2017 06:00
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Топарик жуткий
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Щас ещё ЛФК скум обоссыт.
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Лол. Ну Арсеналу только и быть законодателем мод. В который раз повторюсь, самый терпилистый клуб Европы с претензией на топ. Ежегодно ебут с разгромными счётами, ранее каждый год продавали капитанов/лидеров. Владельцам откровенно поxуй на болельщиков. Тупые гг думают, что проблема в Сене. Ебалаи, на Сени все держится. Повезёт, если Симеоне в будущем урвут, который без больших вливаний сможет давать тот же результат или того лучше. Но как Симеоне может стать тренером команды, у которой два яйца, и то у Санчеса, которого к тому моменту уже не будет.
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то есть, Сеня обувает клуб на сотню лямов, примерно? и гг шото еще мандят на смс Конте?)
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Порадовал Гунеров, сказав, что однажды уйдёт.
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Пздц, сразу 8 человек съе6ут с гейклуба.
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Это уже маразм, ну да ладно, одним конкурентом меньше. Даже стебать Арс уже в падлу.
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Вот от кого угодно, но только не от этого экономиста я поверить в эту инфу :D
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Вся суть арсенала
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