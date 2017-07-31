Венгер рад отпустить Озила и Санчеса из "Арсенала" свободными агентами

Месут Озил и Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его клуб задаст новую моду в футболе, отпустив Месута Озила и Алексиса Санчеса через год свободным агентами.

В данный момент "канониры" располагают сразу восемью игроками, чьи контракты истекают уже следующим летом. В их числе есть и Озил с Санчесом, которых клубу никак не удается склонить к новым сделкам.

Несмотря на зашедшие в тупик переговоры о продлении сотрудничества, Венгер не собирается продавать своих звезд этим летом. Арсен называет эту ситуацию "идеальной" и считает, что клубы все чаще будут удерживать игроков до истечения их контрактов.

"Да, я буду счастлив отпустить Озила через год. Думаю, в будущем вы будете наблюдать подобное все чаще и чаще. Почему? Потому что сейчас ставки на трансферном рынке так высоки, даже в отношении обычных игроков. Вы будете наблюдать все чаще и чаще, как игроки вступают в заключительный год по своим контрактам, потому что никто из клубов не захочет платить запрашиваемые деньги. Убежден, в следующие 10 лет это станет нормой".

"Это не проблема для нас. Думаю, это идеальная ситуация. Почему? Потому что каждый обязан стремиться к своей лучшей игре. Будучи футболистом, ты должен стремиться играть как можно лучше до последнего дня по своему контракту. И не важно, остается у тебя один год или два. Ты должен хотеть играть и играть хорошо. Вы и правда думаете, что они сидят в раздевалке и думают: "О, у меня остается один год по контракту, сегодня я не сыграю хорошо". Будучи футболистом, ты хочешь играть хорошо. Какое отношение к этому имеет длительность твоего контракта? Это удивительно".

"Подобное не должно влиять на игрока. Ты должен быть хорош в том, что ты делаешь. Я удивлен, что это является для вас сюрпризом. Для меня это норма".

"Болельщики опасаются, что Санчес хочет покинуть "Арсенал"? Что я могу с этим поделать? Когда-нибудь он все равно уйдет, и "Арсенал" будет обходиться без него. Все мы однажды уйдем, и "Арсенал", надеюсь, будет существовать дальше. Думаю ли я, что он останется на этот сезон? Да, конечно. Как много раз мне нужно это повторять?" — цитирует Венгера The Guardian.


Метки Арсенал, Венгер, Озил, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2017 06:00

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  1. karandash 31.07.2017 07:37 # karandash
    Топарик жуткий

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  2. paul-shark 31.07.2017 07:35 # paul-shark
    «Ливерпуль» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича. (Mirror)
    Щас ещё ЛФК скум обоссыт.

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  3. paul-shark 31.07.2017 07:32 # paul-shark
    Лол. Ну Арсеналу только и быть законодателем мод. В который раз повторюсь, самый терпилистый клуб Европы с претензией на топ. Ежегодно ебут с разгромными счётами, ранее каждый год продавали капитанов/лидеров. Владельцам откровенно поxуй на болельщиков. Тупые гг думают, что проблема в Сене. Ебалаи, на Сени все держится. Повезёт, если Симеоне в будущем урвут, который без больших вливаний сможет давать тот же результат или того лучше. Но как Симеоне может стать тренером команды, у которой два яйца, и то у Санчеса, которого к тому моменту уже не будет.

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  4. pauk 31.07.2017 07:08 # pauk
    то есть, Сеня обувает клуб на сотню лямов, примерно? и гг шото еще мандят на смс Конте?)

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  5. deathshot19 31.07.2017 07:00 # deathshot19
    Порадовал Гунеров, сказав, что однажды уйдёт.

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  6. fc-zenit 31.07.2017 07:00 # fc-zenit
    Пздц, сразу 8 человек съе6ут с гейклуба.

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  7. mcfc-fantactic 31.07.2017 06:30 # mcfc-fantactic
    Это уже маразм, ну да ладно, одним конкурентом меньше. Даже стебать Арс уже в падлу.

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  8. abse 31.07.2017 06:21 # abse
    Вот от кого угодно, но только не от этого экономиста я поверить в эту инфу :D

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  9. chebrec 31.07.2017 06:10 # chebrec
    Вся суть арсенала

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