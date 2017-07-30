Покупка Матича не заставит Моуриньо продать Феллайни

Маруан Феллайни и Жозе Моуриньо Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил продажу полузащитника Маруана Феллайни, несмотря на близость сделки по Неманье Матичу из "Челси".

Как сообщает Manchester Evening News, в воскресенье Матич прошел медицинское обследование в Каррингтоне, а уже в понедельник будет официально представлен в качестве новичка "красных дьяволов".

Незадолго перед этим появилась информация, что приобретение Матича может поставить крест на перспективах Феллайни на "Олд Траффорд". Сообщалось, что переговоры с Маруаном уже вовсю ведет "Галатасарай".

После победы 3:0 в товарищеском матче над "Волеренгой" Моуриньо подтвердил, что ожидает подтверждения по Матичу, однако покупка серба не заставит его продать Феллайни.

"Я в ожидании новостей. Я знаю, что он (Матич) очень, очень этого хочет, а когда игрок очень, очень хочет, то шансы на переход становятся выше. Поэтому я думаю, у нас есть шансы, но в футболе нельзя быть уверенным, пока это не оформлено официально. Я повидал так много всего, что мне больше нечего добавить".

"Что касается Феллайни, то "Галатасараю" будет проще заполучить меня, чем Маруана. Он слишком важен для меня. Без шансов", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.


Метки Галатасарай, Галатасарай, Матич, Моуриньо, Феллайни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2017 23:10

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Последние комментарии:




  1. awesome-arsenal 30.07.2017 23:11 # awesome-arsenal
    кудрявый регрессирует очень сильно, вообще его переход в мю это конечно провал для него самого

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  2. muaxaxaxa 30.07.2017 23:10 # muaxaxaxa
    Норм. Будет пару полноценных состава.

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