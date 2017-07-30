Покупка Матича не заставит Моуриньо продать Феллайни
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо исключил продажу полузащитника Маруана Феллайни, несмотря на близость сделки по Неманье Матичу из "Челси".
Как сообщает Manchester Evening News, в воскресенье Матич прошел медицинское обследование в Каррингтоне, а уже в понедельник будет официально представлен в качестве новичка "красных дьяволов".
Незадолго перед этим появилась информация, что приобретение Матича может поставить крест на перспективах Феллайни на "Олд Траффорд". Сообщалось, что переговоры с Маруаном уже вовсю ведет "Галатасарай".
После победы 3:0 в товарищеском матче над "Волеренгой" Моуриньо подтвердил, что ожидает подтверждения по Матичу, однако покупка серба не заставит его продать Феллайни.
"Я в ожидании новостей. Я знаю, что он (Матич) очень, очень этого хочет, а когда игрок очень, очень хочет, то шансы на переход становятся выше. Поэтому я думаю, у нас есть шансы, но в футболе нельзя быть уверенным, пока это не оформлено официально. Я повидал так много всего, что мне больше нечего добавить".
"Что касается Феллайни, то "Галатасараю" будет проще заполучить меня, чем Маруана. Он слишком важен для меня. Без шансов", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.
30.07.2017 23:10
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кудрявый регрессирует очень сильно, вообще его переход в мю это конечно провал для него самого
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Норм. Будет пару полноценных состава.
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