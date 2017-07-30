Гвардиола намекнул, что начнет сезон с Эдерсоном в воротах
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что его первым номером в новом сезоне будет Эдерсон.
Неубедительные действия Клаудио Браво в прошлом сезоне заставили Гвардиолу потратиться на нового голкипера этим летом. И хотя Хосеп по-прежнему очень ценит чилийского ветерана, своей игрой во время предсезонного турне по Америке Эдерсон, как кажется, застолбил место в старте;
"Клаудио является капитаном своей сборной, которая никогда не славилась победами на больших турнирах, но я знаю, насколько важен он был на двух последних Кубках Америки и в финале Кубка Конфедераций".
"Я никогда не сомневался в классе Клаудио, но мы решили купить Эдерсона. Он продемонстрировал удивительные вещи во время турне, не только вводом мяча в игру, но также многочисленными сейвами и скоростью, с которой он лишает пространства нападающих".
"Он всегда хорош в принятии решений, он хорошо выполняет длинные и короткие передачи, он хорошо читает игру. Именно поэтому я захотел пригласить его, ведь для выступлений на высочайшем уровне тебе нужны два превосходных голкипера".
"Клаудио наш голкипер, он будет с нами, он еще наберет форму, и тогда я решу, кто будет играть. У меня уже есть кое-какие мысли, но я посмотрю, как мои игроки будут тренироваться", — цитирует Гвардиолу ESPN.
30.07.2017 22:00
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