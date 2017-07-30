Почеттино: "Мы упорно трудимся над приглашением новичков"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что в данный момент его клуб "слегка уступает" конкурентам по Премьер-Лиге в плане комплектации состава к новому сезону.
Проиграв 3:2 "Роме" ранее на текущей неделе, в воскресенье подопечные Почеттино потерпели еще одно поражение — 3:0 от "Манчестер Сити".
К данному моменту "шпоры", вторая команда прошлого сезона Премьер-Лиги, до сих пор не совершили ни одного приобретения, однако Маурисио еще надеется нагнать конкурентов в этом отношении.
"Конечно, у "Манчестер Сити" больше опытных игроков, чем у нас, и они инвестируют больше денег, чем мы. Вы могли видеть, что у нас на лавке много молодежи".
"Это правда, что у нас совершенно разные составы, но мы все еще в процессе комплектации состава. Возможно, сегодня у них есть небольшое преимущество, они слегка опережают нас, потому что они подписали ряд игроков и сохранили тех, кого хотели сохранить".
"Мы слегка уступаем, но мы упорно трудимся над приглашением нескольких игроков, которые могли бы добавить нам энергии и сделать нас более боеспособными", — цитирует Почеттино Sky Sports.
30.07.2017 21:00
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Здесь он пел, что у него другая философия. Теперь надеется нагнать конкурентов в трансферах. Сначала одно говорит, теперь другое...
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Обоссанец, так и будешь всю жизнь сосать писю у великого Челси.
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