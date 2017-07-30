Клайн не успевает восстановиться к старту нового сезона

Натаниэль Клайн Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн не успевает восстановиться к старту нового сезона Премьер-Лиги.

Подготовка игрока сборной Англии к кампании 2017/18 оказалась нарушена проблемами с задней поверхностью бедра и спиной. Натаниэль принял участие лишь в одном предсезонном матче — против "Транмира" более двух недель назад.

Как отмечает Liverpool Echo, Клайн пропускает и Кубок Ауди в Мюнхене, что делает маловероятным возвращение Натаниэля в строй к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" 12 августа.

Во время выезда к "шершням" главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, скорее всего, придется довериться выпускнику клубной академии Тренту Александер-Арнольду, для которого этот старт может стать лишь третьим за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Также справа в обороне способны сыграть Джо Гомес и Джон Фланаган.


Метки Клайн, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 30.07.2017 21:04 # alexomck
    Арнольд молокосос. Флано пора слить.
    Клопп намекает на Гомеса, вестимо, он первый выбор по предсезонке на подмену Клайну.

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  2. wolfsmensch 30.07.2017 20:58 # wolfsmensch
    Ливерпулю стоит поактивнее быть на трансферном рынке, иначе обосрутся в еврокубках

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  3. purman30 30.07.2017 20:55 # purman30
    Гомез в обороне по лучше будет

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  4. chr1s8rown 30.07.2017 20:33 # chr1s8rown
    лучший вариант Арнольд. флано и Гомес все же останутся середняками. имхо

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  5. tursa 30.07.2017 20:16 # tursa
    очевидно флано сыграет, пора ему возвращаться

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  6. sssuso 30.07.2017 20:04 # sssuso
    есть топарь в лице алекса-арнольда. переживем.

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  7. liverfun 30.07.2017 20:01 # liverfun
    гомез хорош, можно его попробовать на месте клайна

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