Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн не успевает восстановиться к старту нового сезона Премьер-Лиги.

Подготовка игрока сборной Англии к кампании 2017/18 оказалась нарушена проблемами с задней поверхностью бедра и спиной. Натаниэль принял участие лишь в одном предсезонном матче — против "Транмира" более двух недель назад.



Как отмечает Liverpool Echo, Клайн пропускает и Кубок Ауди в Мюнхене, что делает маловероятным возвращение Натаниэля в строй к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" 12 августа.



Во время выезда к "шершням" главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, скорее всего, придется довериться выпускнику клубной академии Тренту Александер-Арнольду, для которого этот старт может стать лишь третьим за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Также справа в обороне способны сыграть Джо Гомес и Джон Фланаган.