Клайн не успевает восстановиться к старту нового сезона
Правый защитник "Ливерпуля" Натаниэль Клайн не успевает восстановиться к старту нового сезона Премьер-Лиги.
Подготовка игрока сборной Англии к кампании 2017/18 оказалась нарушена проблемами с задней поверхностью бедра и спиной. Натаниэль принял участие лишь в одном предсезонном матче — против "Транмира" более двух недель назад.
Как отмечает Liverpool Echo, Клайн пропускает и Кубок Ауди в Мюнхене, что делает маловероятным возвращение Натаниэля в строй к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Уотфорда" 12 августа.
Во время выезда к "шершням" главному тренеру "красных" Юргену Клоппу, скорее всего, придется довериться выпускнику клубной академии Тренту Александер-Арнольду, для которого этот старт может стать лишь третьим за карьеру в рамках Премьер-Лиги. Также справа в обороне способны сыграть Джо Гомес и Джон Фланаган.
30.07.2017 20:00
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Последние комментарии:
Арнольд молокосос. Флано пора слить.
Клопп намекает на Гомеса, вестимо, он первый выбор по предсезонке на подмену Клайну.
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Ливерпулю стоит поактивнее быть на трансферном рынке, иначе обосрутся в еврокубках
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Гомез в обороне по лучше будет
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лучший вариант Арнольд. флано и Гомес все же останутся середняками. имхо
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очевидно флано сыграет, пора ему возвращаться
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есть топарь в лице алекса-арнольда. переживем.
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гомез хорош, можно его попробовать на месте клайна
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