Кейн благодарен Конте, но в "Челси" не перейдет
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что ему льстит похвала от главного тренера "Челси" Антонио Конте, однако он не собирается покидать "шпор".
В начале этой недели Конте назвал 23-летнего Кейна "одним из лучших нападающих в мире". Более того, Антонио подчеркнул: будь у него выбор, он потратился бы на приобретение Харри.
Эти слова дошли до лучшего бомбардира Премьер-Лиги в прошлом сезон. Кейн поблагодарил Конте за похвалу, но на комплимент не поддался: следующий сезон Харри начнет в "Тоттенхэме".
"Это все очень приятные слова, но я сосредоточен на своей команде и тех задачах, что ставит перед нами наш главный тренер. Я сфокусирован только на подготовке к сезону", - приводит слова Кейна ESPN.
30.07.2017 19:00
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