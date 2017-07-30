"Вест Бромвич" заинтересован в Томасе Вермалене

"Вест Бромвич" заинтересован в приобретении центрального защитника "Барселоны" Томаса Вермалена, ранее в своей карьере выступавшего за "Арсенал".

Проблемы со здоровьем, терзавшие Томаса на "Эмирейтс", лишь усугубились после того, как в 2014 году он отправился в каталонский клуб. Аренда в "Рому" в прошлом сезоне не помогла Вермалену прервать свою черную полосу.



Сейчас у экс-защитника "Аякса" остается еще два года по контракту с "Барселоной", однако на "Ноу Камп" его совершенно не держат и с радостью готовы рассмотреть предложения заинтересованных клубов.



Среди претендентов на 31-летнего бельгийца значится "Вест Бромвич", чей тренер Тони Пьюлис находит привлекательной возможность заполучить столь опытного игрока, пускай и склонного травмам.



Добавим, что в период выступлений за "канониров" Томас сыграл 110 матчей в Премьер-Лиге и даже носил капитанскую повязку команды Арсена Венгера. За сборную своей страны Вермален провел 52 поединка.