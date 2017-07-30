"Юнайтед" оформит переход Матича "в ближайшие дни"
"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение Неманьи Матича из "Челси" и объявит о покупке сербского полузащитника в ближайшие дни.
Несмотря на то, что Матич внес большой вклад в чемпионство "Челси" в прошлом сезоне, главный тренер "синих" Антонио Конте уже нашел сербу замену в лице Тьемуэ Бакайоко и готов отпустить Неманью к прямым конкурентам.
Долгое время МЮ не мог договориться о сумме отступных за Матича, но Sky Sports утверждает, что клубы, наконец, нашли компромисс. Переход 28-летнего опорника обойдется "дьяволам" в 40 миллионов фунтов.
По информации источника, "Челси" предпочел бы продать Неманью за рубеж, однако сам игрок настоял на переходе в "Юнайтед". На "Олд Траффорд" серб воссоединится с Жозе Моуриньо: ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели.
30.07.2017 17:00
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Последние комментарии:
Щас бы думать, что Армения топ страна лишь потому что носатых только на Марсе нет. И то не факт.
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Видик, Матик, Марковик... Уходят легенды не прощаясь.
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Моур всеми своими действиями показывает как ему пох.уй на судьбу мю, покупая пристарелых инвалидов, списанный материал, но который ему знаком и он думает что это поможем ему в быстром достижении успеха, а на будущее мю ему насрать, главное сейчас чтобы не уволили с позором! в Челси он работал на клуб, на будущее, это прямо показывает, где он работал с душой а где чисто для галочки в послужном списке
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если бы не челси, то апл давно превратился бы в чемпионат одной команды.
интригу повышаем так сказать
тем мату даем и матича чтобы хоть как-то борьбу назязали
тем кдб транзитиком подогнали
тем салаха транзитиком, старича, солянку
тем чеха подарили
топеры.
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Нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment.
Этот фонд контролируется правящей династией Катара и владеет инвестиционной группой, которой принадлежит «ПСЖ». 25-летний бразилец станет послом ЧМ-2022 в Катаре и получит за это 300 миллионов евро.
Если «Барселона» и «ПСЖ» не договорятся о трансфере Неймара, то игрок сможет самостоятельно выкупить свой контракт у каталонцев за 222 миллиона евро.
Еще 23 июля сообщалось о том, что парижане рассматривают возможность обойти финансовый фэйр-плей с помощью личного спонсорского договора с бразильцем через Qatar Sports Investments.
пись пись на путу и их глоров ахах
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холдинг-эльнени-монреаль
как ж их е6ать будут
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Ни для кого не секрет, что chelsea является клубом-трамплином для игроков, которые хотят в клубы мирового уровня. Где это видано чтобы основной игрок Манчестер Сити или Юнайтед перешел в синюю помойку chelsea?
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егать бельерин е6нул
что ж, внегре решил решить решаемую проблему с цз опустив туда Эль Нени, посмотрим, мб и выйдет что, а то футболист то не оч
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«Ливерпуль» выпустил точную копию первой домашней формы в честь 125-летия клуба
Английский «Ливерпуль» в честь 125-летия со дня образования клуба выпустил точную копию первой домашней формы команды. Об этом сообщает FootyHeadlines.
На комплектах раритетной формы вышит герб, который был найден на ранних документах клуба, с целью максимально приблизить ее вид к оригиналу.
http://www.sovsport.ru/s/preview/mf730/451790.jpg?t=1501416406
голубое прошлое ливерпуля
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фарм-клуб для МЮ
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топово продают. так, что перед сезоном с лч скамейка еще короче стала, чем в прошлом году. конте не иначе волшебник, если думает, что с 1,5составом успешно проведет сезон
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чемберлена купить бы до КШ
потом сандро завернуть до старта эйпиэл
а потом до конца ТО покупка баркли/санчеш можно и в аренду
ну и если Дону сильно нужно,то можно и Льоренте на сдачу взять
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И вот еще что интересно...увидит ли мир третий сезон "хроник матича"?
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В дополнение к нежеланию Моура арендовать дом и съезжать с отеля, трансферы Перишича и Матича очередное свидетельство того, что он не собирается задерживать в МЮ дольше привычного для него срока. Все эти "хочу тренировать Челси/МЮ 15 лет" просто вода в уши фанатов, чтобы заручиться их поддержкой
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Сумма трансфера Неманьи Матича из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» составит:
40 млн. фунтов + 5 млн. фунтов бонусов. [Telegraph]
~ 50 млн. фунтов. [BBC]
эхехехехе
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Мата,матич,чмоур,лукака
Салах,стуридж,салянка
КДБ
Чех
да даже Лестер был с Раньери и Хутом
Истинные Короли продолжают брать Чемпики пока челядь подбирает крохи с их стола
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Ну бляяя. Как же заебaл подобной хyйней моур. Какая же тварь. Просто наяривает на топорных деревянных громил. Только если Феллайни съебется, уже наконец, понизит градус пиздeца.
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Антонио Конте крайне расстроен тем, что клубу вероятно не удастся подписать всех запланированных им игроков до начала сезона английской премьер-лиги. Итальянец хотел бы видеть еще четыре подписания, но вероятность того, что клуб молниеносно закроет готовящиеся сделки до матча с "Арсеналом" крайне мала.
[Standard]
дядя, мы подождем, ниче страшного. На старте только шпоры опасян. Но они как обычно стартуют слабенько, набирают форму по ходу сезона
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Походу Баркли и Окслейда закрываем, раз Матика отдают!
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Челси прикармливает, может потом так же условного Жезуса через 5 лет заберем за 40..
А если серьёзно, то Мю уже скатился и официально расписался в роли "клуба отходов из Челси". А такие априори не могут быть выше в таблице, если тренер у нас норм. Так шо особой конкуренции снова не ожидается.
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