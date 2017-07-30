"Юнайтед" оформит переход Матича "в ближайшие дни"

"Манчестер Юнайтед", наконец, согласовал приобретение Неманьи Матича из "Челси" и объявит о покупке сербского полузащитника в ближайшие дни.

Несмотря на то, что Матич внес большой вклад в чемпионство "Челси" в прошлом сезоне, главный тренер "синих" Антонио Конте уже нашел сербу замену в лице Тьемуэ Бакайоко и готов отпустить Неманью к прямым конкурентам.



Долгое время МЮ не мог договориться о сумме отступных за Матича, но Sky Sports утверждает, что клубы, наконец, нашли компромисс. Переход 28-летнего опорника обойдется "дьяволам" в 40 миллионов фунтов.



По информации источника, "Челси" предпочел бы продать Неманью за рубеж, однако сам игрок настоял на переходе в "Юнайтед". На "Олд Траффорд" серб воссоединится с Жозе Моуриньо: ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели.