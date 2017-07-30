"Эвертон" ждет ответа от Жиру
На следующей неделе "Эвертон" хочет получить ответ от нападающего "Арсенала" Оливье Жиру насчет перехода в мерсисайдский клуб.
Несколько дней назад главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что надеется купить нового нападающего перед стартом сезона. Как стало известно Daily Mirror, приоритетной целью "Эвертона" до сих пор остается 30-летний Жиру.
Более того, трансфер нападающего стоимостью 25 миллионов фунтов мерсисайдцы рассчитывают осуществить уже на следующей неделе. Именно в этот срок "Эвертон" надеется узнать позицию Жиру по этому вопросу.
По информации источника, перед принятием решения Оливье выяснит свою роль в планах главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Ранее Жиру уже предупредил, что не потерпит еще один сезон на скамейке запасных "Арсенала".
30.07.2017 16:00
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Лучший форвард среди нападающих команд из топ-6 после Жезуса ,Агуэро и Кейна. Сохранили бы. Свои 15 голов в АПЛ забьет , даже выходя на замены.
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он нахуй никому не нужен кроме Эвертона (где будет греть лавку) и нескольких французских середняков, которые не потянут его трансфер
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Хyй вам ублюдки и пенсы, а не ЖИРУ!
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