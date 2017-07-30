"Эвертон" ждет ответа от Жиру

Оливье Жиру На следующей неделе "Эвертон" хочет получить ответ от нападающего "Арсенала" Оливье Жиру насчет перехода в мерсисайдский клуб.

Несколько дней назад главный тренер "ирисок" Рональд Куман заявил, что надеется купить нового нападающего перед стартом сезона. Как стало известно Daily Mirror, приоритетной целью "Эвертона" до сих пор остается 30-летний Жиру.

Более того, трансфер нападающего стоимостью 25 миллионов фунтов мерсисайдцы рассчитывают осуществить уже на следующей неделе. Именно в этот срок "Эвертон" надеется узнать позицию Жиру по этому вопросу.

По информации источника, перед принятием решения Оливье выяснит свою роль в планах главного тренера "канониров" Арсена Венгера. Ранее Жиру уже предупредил, что не потерпит еще один сезон на скамейке запасных "Арсенала".



Метки Арсенал, Жиру, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2017 16:00

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  1. cepxuo6yckemc5 30.07.2017 16:33 # cepxuo6yckemc5
    Лучший форвард среди нападающих команд из топ-6 после Жезуса ,Агуэро и Кейна. Сохранили бы. Свои 15 голов в АПЛ забьет , даже выходя на замены.

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  2. vtp 30.07.2017 16:31 # vtp
    он нахуй никому не нужен кроме Эвертона (где будет греть лавку) и нескольких французских середняков, которые не потянут его трансфер

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  3. warham 30.07.2017 16:22 # warham
    Хyй вам ублюдки и пенсы, а не ЖИРУ!

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