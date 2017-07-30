Почеттино одобряет свист в адрес Уолкера
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино понимает, почему фанаты "шпор" освистали Кайла Уолкера в товарищеском матче с "Манчестер Сити".
Спустя две недели после трансфера на "Этихад" Кайл повстречался с бывшим клубом на предсезонном турне по США. Новая команда Уолкера разгромила "Тоттенхэм" со счетом 3:0, однако фанаты "шпор" устроили защитнику далеко не самый теплый прием.
Каждое касание Кайла с мячом фанаты встречались бурным свистом. Почеттино понимает, почему болельщики так себя повели, но обиды на Уолкера уже не держит.
"Я понимаю, с чем был связан этот свист. Фанаты показали, что разочарованы ситуацией, но не подумайте, они по-прежнему сильно его любят".
"Кайл провел девять лет в "Тоттенхэме" и ушел вовсе не потому, что у него возник с кем-то конфликт. Болельщики лишь показали, что недовольны его уходом из клуба", - цитирует Почеттино Daily Mirror.
30.07.2017 15:00
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Последние комментарии:
надо ему ник поменять: foxarsenalfc, тогда мы хоть будем знать его истинную ориентацию
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Эти админы походу все пенсы. Иначе эти дуратские заголовки не объяснить.
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Если бы за каждое несоответствие названия и содержания статьи foxmcfc пиздили, то он не вылезал бы из больничной палаты.
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Надеюсь, муж foxmcfc так же ссыт на него каждый день, как он пытается это сделать тут, своими дебильными заголовками.
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Всяким мелким клубам только и остается, что свистеть, когда мы забираем их лучших игроков. Это вам не синяя помойка chelsea, которая не может удержать своего игрока основы от перехода в клуб на шестом месте.
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Почеттино понимает свист в адрес Уолкера
может меня сделайте админом
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Просто foxmcfc
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типичный фапловский заголовок
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И где ж он одобряет?
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норм почетино опять обоссался
лох
сити чемпион!
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заголовок не соответствует его словам
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