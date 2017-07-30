Почеттино одобряет свист в адрес Уолкера

Кайл Уолкер и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино понимает, почему фанаты "шпор" освистали Кайла Уолкера в товарищеском матче с "Манчестер Сити".

Спустя две недели после трансфера на "Этихад" Кайл повстречался с бывшим клубом на предсезонном турне по США. Новая команда Уолкера разгромила "Тоттенхэм" со счетом 3:0, однако фанаты "шпор" устроили защитнику далеко не самый теплый прием.

Каждое касание Кайла с мячом фанаты встречались бурным свистом. Почеттино понимает, почему болельщики так себя повели, но обиды на Уолкера уже не держит.

"Я понимаю, с чем был связан этот свист. Фанаты показали, что разочарованы ситуацией, но не подумайте, они по-прежнему сильно его любят".

"Кайл провел девять лет в "Тоттенхэме" и ушел вовсе не потому, что у него возник с кем-то конфликт. Болельщики лишь показали, что недовольны его уходом из клуба", - цитирует Почеттино Daily Mirror.



Метки Манчестер Сити, Почеттино, Тоттенхэм, Уолкер

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2850

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Последние комментарии:




  1. skorseze 30.07.2017 16:42 # skorseze
    надо ему ник поменять: foxarsenalfc, тогда мы хоть будем знать его истинную ориентацию

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  2. cepxuo6yckemc5 30.07.2017 16:36 # cepxuo6yckemc5
    Эти админы походу все пенсы. Иначе эти дуратские заголовки не объяснить.

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  3. lahmatyj 30.07.2017 16:28 # lahmatyj
    Если бы за каждое несоответствие названия и содержания статьи foxmcfc пиздили, то он не вылезал бы из больничной палаты.

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  4. vyrentz 30.07.2017 16:25 # vyrentz
    Надеюсь, муж foxmcfc так же ссыт на него каждый день, как он пытается это сделать тут, своими дебильными заголовками.

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  5. sterling07 30.07.2017 16:08 # sterling07
    Всяким мелким клубам только и остается, что свистеть, когда мы забираем их лучших игроков. Это вам не синяя помойка chelsea, которая не может удержать своего игрока основы от перехода в клуб на шестом месте.

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  6. chr1s8rown 30.07.2017 15:45 # chr1s8rown
    Почеттино понимает свист в адрес Уолкера
    может меня сделайте админом

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  7. vertigo-92 30.07.2017 15:39 # vertigo-92
    Просто foxmcfc

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  8. farot 30.07.2017 15:33 # farot
    типичный фапловский заголовок

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  9. dragonishka 30.07.2017 15:30 # dragonishka
    И где ж он одобряет?

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  10. melwood-lfc 30.07.2017 15:05 # melwood-lfc
    норм почетино опять обоссался
    лох

    сити чемпион!

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  11. edgarkuznetsov 30.07.2017 15:05 # edgarkuznetsov
    заголовок не соответствует его словам

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