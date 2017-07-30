Почеттино одобряет свист в адрес Уолкера

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино понимает, почему фанаты "шпор" освистали Кайла Уолкера в товарищеском матче с "Манчестер Сити".

Спустя две недели после трансфера на "Этихад" Кайл повстречался с бывшим клубом на предсезонном турне по США. Новая команда Уолкера разгромила "Тоттенхэм" со счетом 3:0, однако фанаты "шпор" устроили защитнику далеко не самый теплый прием.



Каждое касание Кайла с мячом фанаты встречались бурным свистом. Почеттино понимает, почему болельщики так себя повели, но обиды на Уолкера уже не держит.



"Я понимаю, с чем был связан этот свист. Фанаты показали, что разочарованы ситуацией, но не подумайте, они по-прежнему сильно его любят".



"Кайл провел девять лет в "Тоттенхэме" и ушел вовсе не потому, что у него возник с кем-то конфликт. Болельщики лишь показали, что недовольны его уходом из клуба", - цитирует Почеттино Daily Mirror.