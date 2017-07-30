Клопп восхищается связкой Салаха и Коутиньо

Мохамед Салах и Филиппе Коутиньо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже восхищается связкой Филиппе Коутиньо с новичком Мохамедом Салахом.

Накануне вечером Салах забил уже третий гол за "Ливерпуль", отличившись в товарищеском матче с "Гертой". Точному удару егитпянина предшествовал гениальный пас из глубины от Коутиньо.

Клопп рад, что ключевые игроки "Ливерпуля" постепенно вырабатывают взаимодействие. Юрген надеется, что понимание партнера они перенесут в новый сезон.

"Думаю, такие игроки, как Коутиньо и Салах, понимают друг друга на интуитивном уровне. Я остался доволен их игрой, но, если честно, даже ожидал этого. Пас Коутиньо был великолепен, да и удар Салаха был совсем не плох", - цитирует Клоппа Goal.



Метки Клопп, Коутиньо, Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2017 14:00

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  1. chebrec 30.07.2017 14:12 # chebrec
    круто
    больше лфц никого и покупать не нужно

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  2. farot 30.07.2017 14:06 # farot
    нихуясебе рожа у салаха. Будто ему лет 50

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  3. seva 30.07.2017 14:02 # seva
    Фараон приятно удивляет. надеюсь проведет сезон как у Мареза тогда

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