Клопп восхищается связкой Салаха и Коутиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже восхищается связкой Филиппе Коутиньо с новичком Мохамедом Салахом.

Накануне вечером Салах забил уже третий гол за "Ливерпуль", отличившись в товарищеском матче с "Гертой". Точному удару егитпянина предшествовал гениальный пас из глубины от Коутиньо.



Клопп рад, что ключевые игроки "Ливерпуля" постепенно вырабатывают взаимодействие. Юрген надеется, что понимание партнера они перенесут в новый сезон.



"Думаю, такие игроки, как Коутиньо и Салах, понимают друг друга на интуитивном уровне. Я остался доволен их игрой, но, если честно, даже ожидал этого. Пас Коутиньо был великолепен, да и удар Салаха был совсем не плох", - цитирует Клоппа Goal.



