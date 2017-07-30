Клопп восхищается связкой Салаха и Коутиньо
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что уже восхищается связкой Филиппе Коутиньо с новичком Мохамедом Салахом.
Накануне вечером Салах забил уже третий гол за "Ливерпуль", отличившись в товарищеском матче с "Гертой". Точному удару егитпянина предшествовал гениальный пас из глубины от Коутиньо.
Клопп рад, что ключевые игроки "Ливерпуля" постепенно вырабатывают взаимодействие. Юрген надеется, что понимание партнера они перенесут в новый сезон.
"Думаю, такие игроки, как Коутиньо и Салах, понимают друг друга на интуитивном уровне. Я остался доволен их игрой, но, если честно, даже ожидал этого. Пас Коутиньо был великолепен, да и удар Салаха был совсем не плох", - цитирует Клоппа Goal.
30.07.2017 14:00
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Последние комментарии:
круто
больше лфц никого и покупать не нужно
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нихуясебе рожа у салаха. Будто ему лет 50
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Фараон приятно удивляет. надеюсь проведет сезон как у Мареза тогда
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