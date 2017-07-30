Насри не нужен Гвардиоле

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник Самир Насри будет продан в другой клуб этим летом.

Напомним, что прошлый сезон 29-летний француз провел на правах аренды в "Севилье". Самир произвел великолепное впечатление в Ла Лиге, однако денег на покупку Насри у испанского клуба не нашлось.



Предсезонную подготовку Самир проводит вместе с командой Гвардиолы: ходили слухи, что игроки "Сити" недовольны поведением Насри на предсезонном турне по США, однако накануне плеймейкер вышел на поле в матче с "Тоттенхэмом" и даже сделал результативный пас.



После победы со счетом 3:0 Гвардиола похвалил Самира, однако ясно дал понять, что не нуждается в услугах игрока, на которого так рассчитывал в прошлом году.



"У нас много полузащитников, и Самир прекрасно понимает ситуацию. Мы хотели оставить его в прошлом сезоне, но он решил уехать в "Севилью". Мне же нравится работать только с теми игроками, которые хотят работать со мной".



"Он обладает невероятным талантом удерживать мяч в небольших пространствах, у него особые качества. Я доволен тем, как он работает, а команда довольна его поведением. Я читал, что наши игроки якобы жаловались на него во время турне, но это абсолютно не так", - цитирует Гвардиолу BBC.