Насри не нужен Гвардиоле

Самир Насри Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что полузащитник Самир Насри будет продан в другой клуб этим летом.

Напомним, что прошлый сезон 29-летний француз провел на правах аренды в "Севилье". Самир произвел великолепное впечатление в Ла Лиге, однако денег на покупку Насри у испанского клуба не нашлось.

Предсезонную подготовку Самир проводит вместе с командой Гвардиолы: ходили слухи, что игроки "Сити" недовольны поведением Насри на предсезонном турне по США, однако накануне плеймейкер вышел на поле в матче с "Тоттенхэмом" и даже сделал результативный пас.

После победы со счетом 3:0 Гвардиола похвалил Самира, однако ясно дал понять, что не нуждается в услугах игрока, на которого так рассчитывал в прошлом году.

"У нас много полузащитников, и Самир прекрасно понимает ситуацию. Мы хотели оставить его в прошлом сезоне, но он решил уехать в "Севилью". Мне же нравится работать только с теми игроками, которые хотят работать со мной".

"Он обладает невероятным талантом удерживать мяч в небольших пространствах, у него особые качества. Я доволен тем, как он работает, а команда довольна его поведением. Я читал, что наши игроки якобы жаловались на него во время турне, но это абсолютно не так", - цитирует Гвардиолу BBC.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Насри

Автор foxmcfc   

Дата 30.07.2017 13:00

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  1. chebrec 30.07.2017 14:10 # chebrec
    очередной загубленный игрок голубятней

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  2. sterling07 30.07.2017 13:46 # sterling07
    Очень качественный игрок. В условной синей помойке chelsea играл бы в стартовом составе, но в Manchester Сити не выдержал конкуренцию. Удачи, Самир.

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  3. rimas-irsan 30.07.2017 13:43 # rimas-irsan
    жаль конечно, из-за него стал за Сити болеть, был нереальным технарем, сейчас же конкуренцию в клубе ему не потянуть

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  4. dentinho 30.07.2017 13:12 # dentinho
    Назад пездюка - для ротации. За полцены.

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  5. ganinilyha 30.07.2017 13:04 # ganinilyha
    В Лестер его

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