"Сити" рискует нарушить правила ФФП
Впечатляющая трансферная кампания "Манчестер Сити" привлекла внимание УЕФА, который может провести дополнительную проверку клуба с "Этихад" на предмет соответствия правилам финансового фейр-плей (ФФП).
Этим летом "горожане" потратили уже 220 миллионов фунтов на новичков и пока не собираются уходить с рынка. "Сити" все еще охотится за Килианом Мбаппе из "Монако" и Алексисом Санчесом из "Арсенала", а Хосеп Гвардиола заявил, что не отказался бы от покупки центрального защитника.
Таким образом, к 31 августа траты "Сити" могут значительно вырасти, и это не останется без внимания со стороны чиновников из УЕФА, утверждает The Telegraph. Тем более, что три года назад "горожане" уже подвергались наказанию за нарушение правил ФФП.
В случае повторной провинности, "Сити" рискует схлопотать более суровое наказание, нежели денежный штраф — вплоть до исключения из еврокубков.
30.07.2017 12:00
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Последние комментарии:
Сколько желчи на этой ветке от фанов chelsea в адрес Сити. Оно и не удивительно, ведь оба клуба тратят огромные средства, но пока Сити и его новички громят Реал, chelsea безвольно уступает интеру, еще бывшим аутсайдером у себя в лиге, а всякие мораты не могут попасть по мячу.
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Никто в здравом смысле не будет исключать команду уровня Сити из еврокубков. Максимум это - штраф в 50 тысяч фунтов и трансферный бан на два окна начиная с зимнего. А так как Пепка слепил команду , и еще купит кого нибудь скорее всего , то ничего страшного.
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Вот видимо пришел конец голубой лагуне, на зло jesus33 и stones24, хлебните стаканчика желтенькой
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лысый физрук
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Посмотрим сколько голов пропустит к концу сезона самая дорогая в мире защита.
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да эта жеска
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можно исключить из ЛЧ как варик и туда вернуть Арсенал
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Да пофиг, зачем такой классной команде какие-то вшивые еврокубки.
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Какой же ущербной организацией надо быть, чтобы тормозить развитие новой команды, которая просто желает развиваться.
Надеюсь Мбаппе и центр. защитник перейдут в Мс в это ТО
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Исключить из ЛЧ голубков!
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