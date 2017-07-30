"Сити" рискует нарушить правила ФФП

Впечатляющая трансферная кампания "Манчестер Сити" привлекла внимание УЕФА, который может провести дополнительную проверку клуба с "Этихад" на предмет соответствия правилам финансового фейр-плей (ФФП).

Этим летом "горожане" потратили уже 220 миллионов фунтов на новичков и пока не собираются уходить с рынка. "Сити" все еще охотится за Килианом Мбаппе из "Монако" и Алексисом Санчесом из "Арсенала", а Хосеп Гвардиола заявил, что не отказался бы от покупки центрального защитника.



Таким образом, к 31 августа траты "Сити" могут значительно вырасти, и это не останется без внимания со стороны чиновников из УЕФА, утверждает The Telegraph. Тем более, что три года назад "горожане" уже подвергались наказанию за нарушение правил ФФП.



В случае повторной провинности, "Сити" рискует схлопотать более суровое наказание, нежели денежный штраф — вплоть до исключения из еврокубков.