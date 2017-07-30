"Сити" рискует нарушить правила ФФП

Маруан Феллайни Впечатляющая трансферная кампания "Манчестер Сити" привлекла внимание УЕФА, который может провести дополнительную проверку клуба с "Этихад" на предмет соответствия правилам финансового фейр-плей (ФФП).

Этим летом "горожане" потратили уже 220 миллионов фунтов на новичков и пока не собираются уходить с рынка. "Сити" все еще охотится за Килианом Мбаппе из "Монако" и Алексисом Санчесом из "Арсенала", а Хосеп Гвардиола заявил, что не отказался бы от покупки центрального защитника.

Таким образом, к 31 августа траты "Сити" могут значительно вырасти, и это не останется без внимания со стороны чиновников из УЕФА, утверждает The Telegraph. Тем более, что три года назад "горожане" уже подвергались наказанию за нарушение правил ФФП.

В случае повторной провинности, "Сити" рискует схлопотать более суровое наказание, нежели денежный штраф — вплоть до исключения из еврокубков.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, финансы, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. walker02 30.07.2017 13:47 # walker02
    Сколько желчи на этой ветке от фанов chelsea в адрес Сити. Оно и не удивительно, ведь оба клуба тратят огромные средства, но пока Сити и его новички громят Реал, chelsea безвольно уступает интеру, еще бывшим аутсайдером у себя в лиге, а всякие мораты не могут попасть по мячу.

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  2. cepxuo6yckemc5 30.07.2017 13:24 # cepxuo6yckemc5
    Никто в здравом смысле не будет исключать команду уровня Сити из еврокубков. Максимум это - штраф в 50 тысяч фунтов и трансферный бан на два окна начиная с зимнего. А так как Пепка слепил команду , и еще купит кого нибудь скорее всего , то ничего страшного.

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  3. kashalot 30.07.2017 12:46 # kashalot
    Вот видимо пришел конец голубой лагуне, на зло jesus33 и stones24, хлебните стаканчика желтенькой

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  4. chebrec 30.07.2017 12:19 # chebrec
    лысый физрук

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  5. dragonishka 30.07.2017 12:17 # dragonishka
    Посмотрим сколько голов пропустит к концу сезона самая дорогая в мире защита.

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  6. hotride 30.07.2017 12:08 # hotride
    да эта жеска

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  7. reams 30.07.2017 12:07 # reams
    можно исключить из ЛЧ как варик и туда вернуть Арсенал

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  8. budun 30.07.2017 12:06 # budun
    Да пофиг, зачем такой классной команде какие-то вшивые еврокубки.

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  9. staryi-eblan 30.07.2017 12:04 # staryi-eblan
    Какой же ущербной организацией надо быть, чтобы тормозить развитие новой команды, которая просто желает развиваться.

    Надеюсь Мбаппе и центр. защитник перейдут в Мс в это ТО

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  10. lszh 30.07.2017 12:03 # lszh
    Исключить из ЛЧ голубков!

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