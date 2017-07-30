Куртуа: "Постараемся выиграть Суперкубок Англии"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа доволен тем, как проводит предсезонный период его команда, и считает, что "синие" готовы к матчу за Суперкубок Англии против "Арсенала".
Ровно через неделю чемпион Премьер-Лиги выйдет на поле "Уэмбли", чтобы в противостоянии с обладателем Кубка Англии разыграть мини-трофей и дать старт новому английскому сезону.
"Челси" проиграл два своих последних товарищеских матча, пропустив от "Баварии" и "Интера" пять голов, однако Куртуа считает, что его команда находится в хорошей форме.
"Мы постараемся изо всех сил, чтобы выиграть Суперкубок Англии, и я думаю, мы готовы к этому. Давайте посмотрим, удастся ли нам провести хороший сезон".
"Думаю, мы хорошо тренировались, и это важно для нас. Также мы хорошо провели первый предсезонный матч (3:0 против "Арсенала"). Два последних матча получились неплохими, но мы теряли мячи и давали соперникам проводить контратаки. Конечно, над этим необходимо поработать. Но важнее всего, что мы хорошо тренировались", — сообщил Куртуа Goal.
30.07.2017 11:00
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Да нужно выиграть кубок.
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