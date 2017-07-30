Хазенхюттль: "Нулевые шансы, что Кейта уйдет"

Наби Кейта Тренер "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что сага с возможным переходом полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" окончена.

На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что после двух отклоненных предложений "Ливерпуль" завершил свой интерес к Кейта и уже не будет пытаться приобрести Наби этим летом.

После поражения 1:0 от "Севильи" в субботу в рамках Кубка Эмирейтс Хазенхюттль прокомментировал эту информацию, подтвердив, что 22-летний гвинеец останется в Лейпциге на сезон 2017/18.

"Шансы на то, что он уйдет, равняются нулю. На 100 процентов ясно, что в этому году Наби будет играть в Лейпциге".

"Еще в начале трансферного окна мы говорили, что ожидаем начать следующий сезон с той же командой и теми же игроками, как и в прошлом году, и что никто не уйдет".

"Каждый может видеть, насколько важен для нашей игры Наби Кейта. Мы на 100 процентов уверены, что он будет представлять "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 30.07.2017 11:15 # farot
    отскочил лфк

    (ответить)

  2. paul-shark 30.07.2017 11:08 # paul-shark
    красавцы немчуры.

    (ответить)

  3. wengerrrro 30.07.2017 10:35 # wengerrrro
    ну ливерпуль такая помойка, что даже лч не манит игроков ехать в порт

    (ответить)

  4. chebrec 30.07.2017 10:19 # chebrec
    бедный прибедный лфц

    (ответить)

  5. skorseze 30.07.2017 10:09 # skorseze
    кому сдался клуб живущий только прошлым? тупые колбасники

    (ответить)

  6. skorseze 30.07.2017 10:08 # skorseze
    нумеро уно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: