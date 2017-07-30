Хазенхюттль: "Нулевые шансы, что Кейта уйдет"

Тренер "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что сага с возможным переходом полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" окончена.

На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что после двух отклоненных предложений "Ливерпуль" завершил свой интерес к Кейта и уже не будет пытаться приобрести Наби этим летом.



После поражения 1:0 от "Севильи" в субботу в рамках Кубка Эмирейтс Хазенхюттль прокомментировал эту информацию, подтвердив, что 22-летний гвинеец останется в Лейпциге на сезон 2017/18.



"Шансы на то, что он уйдет, равняются нулю. На 100 процентов ясно, что в этому году Наби будет играть в Лейпциге".



"Еще в начале трансферного окна мы говорили, что ожидаем начать следующий сезон с той же командой и теми же игроками, как и в прошлом году, и что никто не уйдет".



"Каждый может видеть, насколько важен для нашей игры Наби Кейта. Мы на 100 процентов уверены, что он будет представлять "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.