Хазенхюттль: "Нулевые шансы, что Кейта уйдет"
Тренер "РБ Лейпцига" Ральф Хазенхюттль подтвердил, что сага с возможным переходом полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" окончена.
На текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что после двух отклоненных предложений "Ливерпуль" завершил свой интерес к Кейта и уже не будет пытаться приобрести Наби этим летом.
После поражения 1:0 от "Севильи" в субботу в рамках Кубка Эмирейтс Хазенхюттль прокомментировал эту информацию, подтвердив, что 22-летний гвинеец останется в Лейпциге на сезон 2017/18.
"Шансы на то, что он уйдет, равняются нулю. На 100 процентов ясно, что в этому году Наби будет играть в Лейпциге".
"Еще в начале трансферного окна мы говорили, что ожидаем начать следующий сезон с той же командой и теми же игроками, как и в прошлом году, и что никто не уйдет".
"Каждый может видеть, насколько важен для нашей игры Наби Кейта. Мы на 100 процентов уверены, что он будет представлять "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов", — цитирует Хазенхюттля Sky Sports.
30.07.2017 10:00
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Последние комментарии:
отскочил лфк
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красавцы немчуры.
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ну ливерпуль такая помойка, что даже лч не манит игроков ехать в порт
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бедный прибедный лфц
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кому сдался клуб живущий только прошлым? тупые колбасники
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нумеро уно
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