"Галатасарай" заинтересован в Феллайни
"Галатасарай" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.
В прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наградил Феллайни новым контрактом до 2018 года, однако перспективы Маруана на "Олд Траффорд" по-прежнему весьма сомнительны — как и на протяжении всей его карьеры в клубе.
Повод задуматься о смене клуба появится и у самого бельгийца, если этим летом Моуриньо удастся приобрести полузащитника "Челси" Неманью Матича. В этой ситуации Феллайни может обратить внимание на "Галатасарай", который проявлял к нему интерес еще в декабре.
"Нам нужен игрок вроде Феллайни, который способен перемещаться безостановочно туда и обратно полузащите. Мы сделали запрос, и мы близки".
"Феллайни покинет "Манчестер Юнайтед", и сейчас он на нашем радаре", — цитирует спортивного директора "Галатасарая" Дженка Эргюна Daily Mail.
Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний игрок сборной Бельгии провел 47 матчей за команду Моуриньо, выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.
30.07.2017 09:00
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а на деле новый контракт до 20 года подпишет
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Слава Богу . Уходи что. Буду рад этому трансферу
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Воистину Джеки воистину
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Конте - распиаренный физрук с распиаренной схемой который выиграл чемпионат чисто на везении.
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