"Галатасарай" заинтересован в Феллайни

Маруан Феллайни "Галатасарай" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.

В прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наградил Феллайни новым контрактом до 2018 года, однако перспективы Маруана на "Олд Траффорд" по-прежнему весьма сомнительны — как и на протяжении всей его карьеры в клубе.

Повод задуматься о смене клуба появится и у самого бельгийца, если этим летом Моуриньо удастся приобрести полузащитника "Челси" Неманью Матича. В этой ситуации Феллайни может обратить внимание на "Галатасарай", который проявлял к нему интерес еще в декабре.

"Нам нужен игрок вроде Феллайни, который способен перемещаться безостановочно туда и обратно полузащите. Мы сделали запрос, и мы близки".

"Феллайни покинет "Манчестер Юнайтед", и сейчас он на нашем радаре", — цитирует спортивного директора "Галатасарая" Дженка Эргюна Daily Mail.

Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний игрок сборной Бельгии провел 47 матчей за команду Моуриньо, выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.


Метки Галатасарай, Галатасарай, Феллайни

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2017 09:00

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  1. farot 30.07.2017 11:14 # farot
    а на деле новый контракт до 20 года подпишет

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  2. cruise877 30.07.2017 10:54 # cruise877
    Слава Богу . Уходи что. Буду рад этому трансферу

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  3. fred-the-red 30.07.2017 10:16 # fred-the-red
    Воистину Джеки воистину

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  4. jack-willsher 30.07.2017 09:20 # jack-willsher
    Конте - распиаренный физрук с распиаренной схемой который выиграл чемпионат чисто на везении.

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