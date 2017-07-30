"Галатасарай" заинтересован в Феллайни

"Галатасарай" сделал запрос насчет полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни.

В прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо наградил Феллайни новым контрактом до 2018 года, однако перспективы Маруана на "Олд Траффорд" по-прежнему весьма сомнительны — как и на протяжении всей его карьеры в клубе.



Повод задуматься о смене клуба появится и у самого бельгийца, если этим летом Моуриньо удастся приобрести полузащитника "Челси" Неманью Матича. В этой ситуации Феллайни может обратить внимание на "Галатасарай", который проявлял к нему интерес еще в декабре.



"Нам нужен игрок вроде Феллайни, который способен перемещаться безостановочно туда и обратно полузащите. Мы сделали запрос, и мы близки".



"Феллайни покинет "Манчестер Юнайтед", и сейчас он на нашем радаре", — цитирует спортивного директора "Галатасарая" Дженка Эргюна Daily Mail.



Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний игрок сборной Бельгии провел 47 матчей за команду Моуриньо, выиграв Кубок Лиги и Лигу Европы.