Президент "ЛА Гэлакси" намекнул, что Ибрагимович останется в "Юнайтед"

Президент "ЛА Гэлакси" Крис Клайн намекнул, что нападающий Златан Ибрагимович пока не приедет в МЛС, потому что собирается продлить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед".

В данный момент 35-летний Ибрагимович продолжает восстановление после тяжелой травмы связок колена, полученной в матче Лиги Европы против "Андерлехта" в апреле.



Несмотря на истекший в конце прошлого сезона контракт, реабилитацию Златан проходит на базе "красных дьяволов" в Каррингтоне, а главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо уже сказал, что открыт к возвращению шведа в свою команду.



В то же время настойчивый интерес к Ибрагимовичу проявляют клубы МЛС, однако Клайн не очень верит, что в скором времени Златан приедет играть в Америку.



"У нас невероятные отношения со Златаном и его агентом. Он любит наш клуб, и он любит Лос-Анджелес. Мы заинтересованы в нем. Но я думаю, пока что он хочет остаться в Европе".



"Наши двери открыты для такого рода игрока. Мы хотим видеть его в своей лиге. Посмотрим, что из этого выйдет", — приводит слова Клайна Sky Sports.