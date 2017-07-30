Почеттино обещает, что "Тоттенхэм" не останется без приобретений

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что его клуб еще "сделает свой ход" на трансферном рынке этим летом.

На данный момент "шпоры" остаются единственной командой Премьер-Лиги, до сих пор не подписавшей ни одного новичка этим летом. Сам Почеттино и его президент Даниэль Леви не устают твердить, что философия их клуба заключается в другом.



Однако совсем без приобретений "Тоттенхэм" не останется. Впереди еще более месяца окна, и Почеттино просто ждет правильного момента.



"Наш момент еще наступит. Мы спокойны, потому что в нашем составе достаточная конкуренция. У нас есть план. У нас очень четкое представление того, что мы хотим".



"Много всего говорится насчет того, что большие команды тратят деньги, и может сложиться впечатление, что "Тоттенхэм" недостаточно амбициозен. Но я хочу сказать нашим фанатам "не переживайте", потому что мы еще сделаем свой ход на рынке", — цитирует Почеттино The Guardian.