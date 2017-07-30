Конте не гарантирует молодежи "Челси" игровое время

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может гарантировать кому-либо из своих молодых игроков практику в новом сезоне.

Это трансферное окно сопровождается массовым исходом молодежи со "Стэмэфорд Бридж": кто-то в очередной раз отправляется в аренду, а кто-то, отчаявшись получить свой шанс в первой команде "Челси", покидает клуб насовсем.



Во время предсезонных матчей Конте достаточно смело доверяет молодежи, однако пообещать, что так будет и в матчах Премьер-Лиги, он не может. Антонио вообще считает, что возраст не является определяющим фактором для игрока.



"Насчет молодых игроков всегда ведется много дебатов, но я думаю, что на протяжении предсезонного периода каждый из наших молодых игроков продемонстрировал отличный настрой".



"Когда мы вернемся в Кобхэм, я должен буду принять правильное решение, которое будет в лучших интересах команды, клуба и самого молодого игрока. Думаю, в этом отношении ничего не изменилось в футболе, и в прошлом с молодыми игроками были связаны одни и те же сложности".



"Я могу сказать вам одну вещь: если молодой игрок достаточно хорош, достаточно силен и готов, тогда почему нет? Свой первый матч в Италии я сыграл, когда мне было 16, но я играл за "Лечче", и мы сражались за выживание — я не играл за "Ювентус", который сражался за титул", — цитирует Конте Daily Star.