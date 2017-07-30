Конте не гарантирует молодежи "Челси" игровое время
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может гарантировать кому-либо из своих молодых игроков практику в новом сезоне.
Это трансферное окно сопровождается массовым исходом молодежи со "Стэмэфорд Бридж": кто-то в очередной раз отправляется в аренду, а кто-то, отчаявшись получить свой шанс в первой команде "Челси", покидает клуб насовсем.
Во время предсезонных матчей Конте достаточно смело доверяет молодежи, однако пообещать, что так будет и в матчах Премьер-Лиги, он не может. Антонио вообще считает, что возраст не является определяющим фактором для игрока.
"Насчет молодых игроков всегда ведется много дебатов, но я думаю, что на протяжении предсезонного периода каждый из наших молодых игроков продемонстрировал отличный настрой".
"Когда мы вернемся в Кобхэм, я должен буду принять правильное решение, которое будет в лучших интересах команды, клуба и самого молодого игрока. Думаю, в этом отношении ничего не изменилось в футболе, и в прошлом с молодыми игроками были связаны одни и те же сложности".
"Я могу сказать вам одну вещь: если молодой игрок достаточно хорош, достаточно силен и готов, тогда почему нет? Свой первый матч в Италии я сыграл, когда мне было 16, но я играл за "Лечче", и мы сражались за выживание — я не играл за "Ювентус", который сражался за титул", — цитирует Конте Daily Star.
30.07.2017 06:00
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Отчасти согласен. Но...
Когда цели поставлены высокие, а дела идут не так как хотелось бы то рисковать, выпуская молодежь глупо. Другое дело когда дела идут хорошо почему бы не выпустить на большее количество времени эту самую молодежь.
А ведь петушне удалось наиграть Кейна. Бчк тоже периодически наигрывает свою молодежь.
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красава
берет чемпионат 16ю игроками и ссал на тех, кто говорит, что нужна глубина состава, чтобы выиграть чемпионат
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