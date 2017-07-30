Венгер: "Санчес остается в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что возвращение нападающего Алексиса Санчеса откладывается до вторника, однако продажа чилийца по-прежнему исключена.

Стоило Венгеру объявить, что Санчес, чей отпуск был сдвинут из-за участия в Кубке Конфедераций со сборной Чили, вернется к тренировкам в воскресенье, ка Алексис выложил в Инстаграм фотографию с комментарием "заболел".



Оказывается, Санчес действительно стал жертвой гриппа, из-за чего возвращение Алексиса в Лондон откладывается. Однако это никак не меняет позицию Венгера относительно будущего своего подопечного.



"Что касается нового контракта, то никаких новостей нет, все по-прежнему. Он остается".



"У него грипп, и мы переписывались вчера. Он вернется как можно скорее. Мы находимся на связи с ним и его доктором, и он должен прибыть во вторник".



"Игроки, у которых остается один год по контракту, должны уважать свои обязательства и играть, пока их контракт не истечет", — цитирует Венгера Sky Sports.