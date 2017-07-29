Льорис разочарован игрой "Тоттенхэма" в Европе

Уго Льорис Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис выразил разочарование игрой своей команды на европейской арене.

В прошлом сезоне "шпоры" показали удручающий футбол в Лиге Чемпионов, особенно на "Уэмбли", свою единственную победу одержав против ЦСКА. Оказавшись в Лиге Европы, подопечные Маурисио Почеттино вылетели в первом же раунде.

30-летний Льорис, которому в 2010 году довелось участвовать в полуфинале Лиги Чемпионов с "Лионом", разочарован тем, что "Тоттенхэму" никак не удается реализовать весь свой потенциал в Европе.

"Вот уже пять сезонов, как я со "шпорами", и я немного разочарован нашими результатами в Европе. Мы обладаем талантом, чтобы продвигаться дальше, чем у нас получается. Даже в Лиге Чемпионов — на высочайшем уровне из возможных — у нас есть потенциал выступать лучше".

"Надеюсь, в предстоящем сезоне мы сможем проявить свой истинный класс против лучших команд Европы и пройти как можно дальше, хотя первая цель для нас — выйти из группы. В прошлом сезоне многие из наших игроков получили свой первый опыт в Лиге Чемпионов. Можно говорить что угодно, но в твоей карьере всегда бывают вещи, которые случаются в первый раз".

"Мы знаем, что у нас есть талант и потенциал, но важно двигаться шаг за шагом. Невозможно взять и за один день перепрыгнуть на высочайший уровень. Нужно накопить определенный опыт. Тебе требуется время, и поэтому мы так упорно трудимся и подстегиваем себя в стремлении достичь успеха. Я очень верю в эту команду и клуб", — цитирует Льориса Evening Standard.


Метки Льорис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 22:00

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  1. mancunia-planet 29.07.2017 22:09 # mancunia-planet
    Состав то более или менее укомплектованный, сыгранный... Да физрук нормальный тоже.

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