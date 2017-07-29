Конте хочет избежать "сезона Моуриньо"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что жаждет избежать повторения "сезона Моуриньо".

Выиграв титул Премьер-Лиги в сезоне 2014/15 под руководством Жозе Моуриньо, в следующей кампании "синие" угодили в глубокое пике — причем сразу со старта. Набрав только 11 очков в 12 первых матчах, уже в декабре "синие" попрощались с португальским специалистом.

Конте совсем не хочет, чтобы подобная история приключилась и с ним, заранее настраивая команду на сложный сезон.

"Два года назад "Челси" финишировал 10-м. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Мы знаем, сколько сложно нам будет, и мы совершенно точно хотим избежать сезона Моуриньо в "Челси".

"Тренеры двух последних чемпионов ("Челси" и "Лестера") лишались своей работы (в следующий после завоевания титула сезон), поэтому мы должны очень упорно трудиться над поиском решений и затем использовать их. У нас много молодых игроков, и нам обязательно нужно постараться развить их", — цитирует Конте BBC.

Добавим, что в субботу "Челси" потерпел свое второе поражение кряду в рамках предсезонной подготовки — уступив 3:2 "Баварии" несколькими днями ранее, на сей раз "синие" проиграли "Интеру" (2:1).


Метки Конте, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 29.07.2017 22:03 # mancunia-planet
    Типа Маура потьепал, красава. Ответка будет от сэра Жопе

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  2. gidro-met 29.07.2017 21:24 # gidro-met
    Конте величайший. Ты чтонить придумаешь!

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  3. manchun 29.07.2017 21:23 # manchun
    Дохуища про членососов чото стало!!! И эта пидорная рожа заэпвла!!!

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  4. fc-oil 29.07.2017 21:08 # fc-oil
    Ну тогда надо избавляться от крыс. Одну уже выгнал.

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  5. jack-willsher 29.07.2017 21:01 # jack-willsher
    слишком много новостей про контекса. выигравший чемпионат чисто на везении

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  6. psycho1 29.07.2017 21:01 # psycho1
    Если купят еще игроков, то парик вполне способен на девятое замахнуться.

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