Конте хочет избежать "сезона Моуриньо"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что жаждет избежать повторения "сезона Моуриньо".
Выиграв титул Премьер-Лиги в сезоне 2014/15 под руководством Жозе Моуриньо, в следующей кампании "синие" угодили в глубокое пике — причем сразу со старта. Набрав только 11 очков в 12 первых матчах, уже в декабре "синие" попрощались с португальским специалистом.
Конте совсем не хочет, чтобы подобная история приключилась и с ним, заранее настраивая команду на сложный сезон.
"Два года назад "Челси" финишировал 10-м. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Мы знаем, сколько сложно нам будет, и мы совершенно точно хотим избежать сезона Моуриньо в "Челси".
"Тренеры двух последних чемпионов ("Челси" и "Лестера") лишались своей работы (в следующий после завоевания титула сезон), поэтому мы должны очень упорно трудиться над поиском решений и затем использовать их. У нас много молодых игроков, и нам обязательно нужно постараться развить их", — цитирует Конте BBC.
Добавим, что в субботу "Челси" потерпел свое второе поражение кряду в рамках предсезонной подготовки — уступив 3:2 "Баварии" несколькими днями ранее, на сей раз "синие" проиграли "Интеру" (2:1).
29.07.2017 21:00
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Последние комментарии:
Типа Маура потьепал, красава. Ответка будет от сэра Жопе
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Конте величайший. Ты чтонить придумаешь!
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Дохуища про членососов чото стало!!! И эта пидорная рожа заэпвла!!!
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Ну тогда надо избавляться от крыс. Одну уже выгнал.
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слишком много новостей про контекса. выигравший чемпионат чисто на везении
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Если купят еще игроков, то парик вполне способен на девятое замахнуться.
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