Клемент требует "немедленного" решения по Сигурдссону

Наставник "Суонси" Пол Клемент заявил, что решение относительно дальнейшей судьбы полузащитника Гульфи Сигурдссона должно быть принято "немедленно".

Ранее этим летом "Эвертон" сделал уже несколько предложений — последнее в размере 45 миллионов фунтов — о покупке Сигурдссона. Всякий раз "лебеди" отвечали отказом, не желая отступать от установленной за свою звезду цены в 50 млн. фунтов.



Эта ситуация привела к тому, что Сигурдссон не был допущен до предсезонного матча против "Бирмингема". После победы со счетом 2:0 Клемент призвал боссов своего клуба наконец решить, уходит исландец или остается.



"Между мной и клубом, а также самим игроком было решено, что для всех будет лучше, чтобы на данном этапе он не участвовал в матчах. Как я уже говорил недавно, мы хотим поскорее решить эту ситуацию. Это нежеланная вещь для нас, и мы не хотим, чтобы все затянулось до последнего дня. Мы хотим решить это как можно скорее".



"У меня нет сомнений, что он готов выступать за нас, потому что я ежедневно наблюдаю, как он упорно тренируется. В понедельник, когда мы вернемся, он снова будет заниматься с командой. Если бы дедлайн устанавливал я, то я бы хотел, чтобы решение было принято немедленно", — цитирует Клемента Wales Online.



Также Клемент поведал, что Сигурдссон не просил отпустить его с "Либерти". Однако Пол догадывается, что его подопечный заинтересован отправиться в "Эвертон".



"Нет, он не просил его отпустить, но у него есть амбиции, и я понимаю его амбиции. Мне действительно нравится с ним работать. Что бы ни случилось, сейчас правильное время, чтобы поступить так или иначе. Это будет правильно для клуба при любом раскладе".



"Мы либо получим запрошенные деньги, чтобы заново инвестировать их и сделать команду сильнее, либо он останется, и мы сохраним очень хорошего игрока", — добавил Клемент.