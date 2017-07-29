"Интер" не продаст Кандреву в "Челси"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти исключил продажу вингера Антонио Кандревы в "Челси".

На текущей неделе издание The Telegraph назвало Кандреву одной из четырех целей чемпионов Премьер-Лиги на остаток летнего трансферного окна.



Однако после очной встречи с "Челси" в рамках предсезонного матча Спаллетти ясно дал понять, что 30-летний игрок сборной Италии не перейдет на "Стэмфорд Бридж".



"Абсолютно нет. Мы намерены сохранить Кандреву. Даже если бы мы нуждались в его продаже, на это было бы сложно решиться, потому что у нас дефицит вингеров", — цитирует Спаллетти ESPN.