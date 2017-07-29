Венгер уверяет, что "Арсенал" не уходит с трансферного рынка

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его клуб сохраняет активную позицию на трансферном рынке и готов действовать, если нужные игроки будут доступны.

Этим летом "канониры" лишь подписали свободным агентом Сеада Колашинаца и обновили свой трансферный рекорд покупкой Александра Лакасетта, который присоединился к "Арсеналу" после сорвавшегося из-за санкций ФИФА перехода в "Атлетико".



Последние недели "Арсенал" гоняется за звездами "Монако" Тома Лемаром и Килианом Мбаппе, но эти трансферы выглядят маловероятными, учитывая конкуренцию и интонацию руководителей французского клуба. Однако Венгер не спешит уходить с рынка.



"Мы планируем оставаться активными. Пока не так много всего произошло".



"Я убежден, что есть два способна сделать команду сильнее. Первый заключается в том, чтобы повышать свое мастерство через тренировки, делая лучше команду и имеющихся игроков. Второй состоит в том, чтобы приглашать больше игроков топ-уровня".



"Приглашать игроков топ-уровня сложно, потому что в данный момент за них приходится платить гораздо больше, чем за обычных игроков. Кроме того, все большие клубы охотятся за одними и теми же игроками, что вызывает инфляцию".



"Может быть, мы впервые увидим, как какой-нибудь клуб заплатит более 200 миллионов фунтов за одного игрока. Более 300 миллионов за Неймара и около 200 миллионов за Мбаппе".



"Так что мы наблюдаем огромную инфляцию. Но мы активны, мы упорно трудимся, и я думаю, мы хорошо сработали с Колашинацом и Лакасеттом. Однако мы продолжаем трудиться", — сообщил Венгер Arsenal Player.