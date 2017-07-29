Шекспир надеется подписать Ихеаначо на следующей неделе

Тренер "Лестера" Крейг Шекспир надеется, что его клуб сможет объявить о приобретении нападающего "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо на следующей неделе.

На днях рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Ихеаначо покидает "Сити". Однако в данный момент сделка еще не заключена, и 20-летний нигериец пока не дал своего согласия на переход в "Лестер". Шекспир надеется это вскоре исправить.



"Я надеюсь, что скоро сделка состоится, но в данный момент я испытываю то же, что и любой другой тренер. Думаю, все мы немного разочарованы этим трансферным рынком".



"Как и большинство клубов Премьер-Лиги, мы заинтересованы в определенных игроках, но вы можете видеть, что клубы особо не болтают, пока не доводят дело до конца", — цитирует Шекспира ESPN.