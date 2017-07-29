Алдервейрелд далек от нового контракта с "Тоттенхэмом"

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, что его переговоры с клубом о новом контракте никак не продвигаются.

О том, что "шпоры" собираются продлить сотрудничество со своим ведущим защитником, пресса сообщала еще в декабре прошлого года. А вскоре появилась информация, что у сторон возникли существенные разногласия относительно зарплаты.



Так или иначе, но дело действительно не сдвинулось с мертвой точки, о чем лично поведал 28-летний бельгиец в преддверии товарищеского матча против "Манчестер Сити" в Нашвилле.



"Новостей, о которых мне было бы известно, нет. Поэтому ничего... Нулевой прогресс", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.



Добавим, что действующий контракт Тоби рассчитан до 2019 года. У "Тоттенхэма" есть опция по продлению трудового договора на 12 месяцев, но в таком случае становится активен пункт, позволяющий защитнику покинуть клуб за отступные в 25 миллионов фунтов.