Алдервейрелд далек от нового контракта с "Тоттенхэмом"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, что его переговоры с клубом о новом контракте никак не продвигаются.

О том, что "шпоры" собираются продлить сотрудничество со своим ведущим защитником, пресса сообщала еще в декабре прошлого года. А вскоре появилась информация, что у сторон возникли существенные разногласия относительно зарплаты.

Так или иначе, но дело действительно не сдвинулось с мертвой точки, о чем лично поведал 28-летний бельгиец в преддверии товарищеского матча против "Манчестер Сити" в Нашвилле.

"Новостей, о которых мне было бы известно, нет. Поэтому ничего... Нулевой прогресс", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.

Добавим, что действующий контракт Тоби рассчитан до 2019 года. У "Тоттенхэма" есть опция по продлению трудового договора на 12 месяцев, но в таком случае становится активен пункт, позволяющий защитнику покинуть клуб за отступные в 25 миллионов фунтов.


Метки Алдервейрелд, контракты, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 29.07.2017 16:37 # suddenly
    Гвардиола не спи, ещё один защитник не помешает! :)

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  2. selfish 29.07.2017 16:25 # selfish
    в МЮ его

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