Алдервейрелд далек от нового контракта с "Тоттенхэмом"
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд рассказал, что его переговоры с клубом о новом контракте никак не продвигаются.
О том, что "шпоры" собираются продлить сотрудничество со своим ведущим защитником, пресса сообщала еще в декабре прошлого года. А вскоре появилась информация, что у сторон возникли существенные разногласия относительно зарплаты.
Так или иначе, но дело действительно не сдвинулось с мертвой точки, о чем лично поведал 28-летний бельгиец в преддверии товарищеского матча против "Манчестер Сити" в Нашвилле.
"Новостей, о которых мне было бы известно, нет. Поэтому ничего... Нулевой прогресс", — сообщил Алдервейрелд Sky Sports.
Добавим, что действующий контракт Тоби рассчитан до 2019 года. У "Тоттенхэма" есть опция по продлению трудового договора на 12 месяцев, но в таком случае становится активен пункт, позволяющий защитнику покинуть клуб за отступные в 25 миллионов фунтов.
29.07.2017 16:00
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Гвардиола не спи, ещё один защитник не помешает! :)
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в МЮ его
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