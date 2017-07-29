Конте считает, что "Челси" пока не готов к победе в Лиге Чемпионов

Наставник "Челси" Антонио Конте призвал фанатов своего клуба не ждать немедленного успеха в Лиге Чемпионов.

В своем дебютном английском сезоне Конте с легкостью выиграл титул Премьер-Лиги. Теперь "синие" возвращаются в Лигу Чемпионов, однако Антонио предостерегает от завышенных ожиданий насчет этого турнира. По мнению итальянского специалиста, "Челси" пока не готов к конкуренции с командами вроде "Баварии".



"Я в восторге от того, что нам предстоит выступить в Лиге Чемпионов, но я знаю, что нам предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем претендовать на победу в Лиге Чемпионов".



"Мы в процессе перестройки, и это не бывает просто. Требуется некоторое время, чтобы создать структуру, которую ты затем наращиваешь с каждым сезоном и в конце концов можешь побороться за победу".



"Против "Баварии" это было четко видно, разве нет? Мы играли против очень сильной команды, и не забывайте, что Алаба и Бернат находились у них на лавке. Вдобавок семеро игроков остались дома: Роббен, Киммих, Видаль, Тиаго Алькантара, Нойер, Боатенг и другие сильные игроки".



"Такова реальность, и всегда важно оставаться реалистом, стремясь стать лучше. "Бавария" готова сражаться за победу в Лиге Чемпионов, потому что каждый сезон они сохраняют свой состав и стараются его улучшить".



"Им проще, потому что у них есть хорошая структура. Ты заканчиваешь сезон и может купить лишь одного-двух игроков, чтобы улучшить свою команду, но ты уже обладаешь хорошим базисом на следующий сезон. Ты можешь купить одного игрока за 80 миллионов фунтов или двух за 90 миллионов фунтов, и твоя работа на трансферном рынке окончена".



"Но когда ты в процессе перестройки, тебе приходится покупать больше, также закладывая прочный фундамент. Уже после этого ты можешь ограничиваться покупкой одного-двух сильных игроков", — цитирует Конте Evening Standard.