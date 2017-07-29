Конте считает, что "Челси" пока не готов к победе в Лиге Чемпионов

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте призвал фанатов своего клуба не ждать немедленного успеха в Лиге Чемпионов.

В своем дебютном английском сезоне Конте с легкостью выиграл титул Премьер-Лиги. Теперь "синие" возвращаются в Лигу Чемпионов, однако Антонио предостерегает от завышенных ожиданий насчет этого турнира. По мнению итальянского специалиста, "Челси" пока не готов к конкуренции с командами вроде "Баварии".

"Я в восторге от того, что нам предстоит выступить в Лиге Чемпионов, но я знаю, что нам предстоит проделать большой путь, прежде чем мы сможем претендовать на победу в Лиге Чемпионов".

"Мы в процессе перестройки, и это не бывает просто. Требуется некоторое время, чтобы создать структуру, которую ты затем наращиваешь с каждым сезоном и в конце концов можешь побороться за победу".

"Против "Баварии" это было четко видно, разве нет? Мы играли против очень сильной команды, и не забывайте, что Алаба и Бернат находились у них на лавке. Вдобавок семеро игроков остались дома: Роббен, Киммих, Видаль, Тиаго Алькантара, Нойер, Боатенг и другие сильные игроки".

"Такова реальность, и всегда важно оставаться реалистом, стремясь стать лучше. "Бавария" готова сражаться за победу в Лиге Чемпионов, потому что каждый сезон они сохраняют свой состав и стараются его улучшить".

"Им проще, потому что у них есть хорошая структура. Ты заканчиваешь сезон и может купить лишь одного-двух игроков, чтобы улучшить свою команду, но ты уже обладаешь хорошим базисом на следующий сезон. Ты можешь купить одного игрока за 80 миллионов фунтов или двух за 90 миллионов фунтов, и твоя работа на трансферном рынке окончена".

"Но когда ты в процессе перестройки, тебе приходится покупать больше, также закладывая прочный фундамент. Уже после этого ты можешь ограничиваться покупкой одного-двух сильных игроков", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Лига Чемпионов, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 15:00

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  1. sellman 29.07.2017 15:15 # sellman
    Ска, Батмэн просто эпичен!

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  2. chelsealondon 29.07.2017 15:13 # chelsealondon
    Специально так сказал чтобы конкурентам расслабились....Конте топ, гений...

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  3. fred-the-red 29.07.2017 15:13 # fred-the-red
    На изи закроет чемп и на классе лч возмет победив в финале реал. Верим.

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  4. morata 29.07.2017 15:11 # morata
    Если уж совсем откровенно, полуфинал ЛЧ - предел для синей помойки chelsea. Оно и понятно, с таким подбором игроков далеко не уедешь.

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  5. kellborn 29.07.2017 15:07 # kellborn
    Ну это и так всем адекватным людям понятно было, а пенсам бесполезно, чт либо доказывать.

    Они щас и на Конте пиздеть начнуть, что он нихуя не понимает))

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  6. staryi-eblan 29.07.2017 15:03 # staryi-eblan
    Это итак ясно

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