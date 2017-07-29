Гвардиола готов приобрести еще одного защитника

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен составом своей команды, но от покупки еще одного защитника не отказался бы.

Этим летом "горожане" потратили уже более 200 миллионов фунтов, пригласив на "Этихад" Эдерсона, Кайла Уолкера, Бенжамена Менди, Данило и Бернарду Силву. Гвардиола доволен проделанной работой, но уходить с рынка раньше времени не собирается, сохраняя некоторую надежду на приобретение центрального защитника.

"Я доволен Джоном Стоунсом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. Если мы еще и потратим, то немного. Мы потратили большие деньги, потому что у нас было недостаточно много игроков. Но если рынок предоставит нам шанс, мы постараемся приобрести еще одного защитника".

"Я доволен составом, который у нас есть. Я был доволен игроками, которыми обладал в прошлом сезоне. Вы никогда не могли услышать ни одного плохого слова насчет игроков. Но, как и другие команды, мы готовы покупать игроков для усиления команды вплоть до 31 августа".

"Если мы этого не сделаем, то будем полагаться на тех игроков, которые есть сейчас. Рынок так дорог", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. henry1480 29.07.2017 14:33 # henry1480
    Гвардиола- клоун, с такими бабками и я буду лучшим тренером.

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  2. stones24 29.07.2017 14:14 # stones24
    Как же нам завидуют фанаты Челси, что мы не испытывая никаких проблем, можем купить абсолютно любого игрока.

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  3. farot 29.07.2017 14:08 # farot
    он там че, дополнительных слотов в стартовом составе у ФА закупил?

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  4. thegodfather 29.07.2017 14:03 # thegodfather
    Полтос

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