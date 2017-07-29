Гвардиола готов приобрести еще одного защитника

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен составом своей команды, но от покупки еще одного защитника не отказался бы.

Этим летом "горожане" потратили уже более 200 миллионов фунтов, пригласив на "Этихад" Эдерсона, Кайла Уолкера, Бенжамена Менди, Данило и Бернарду Силву. Гвардиола доволен проделанной работой, но уходить с рынка раньше времени не собирается, сохраняя некоторую надежду на приобретение центрального защитника.



"Я доволен Джоном Стоунсом, Венсаном Компани и Николасом Отаменди. Если мы еще и потратим, то немного. Мы потратили большие деньги, потому что у нас было недостаточно много игроков. Но если рынок предоставит нам шанс, мы постараемся приобрести еще одного защитника".



"Я доволен составом, который у нас есть. Я был доволен игроками, которыми обладал в прошлом сезоне. Вы никогда не могли услышать ни одного плохого слова насчет игроков. Но, как и другие команды, мы готовы покупать игроков для усиления команды вплоть до 31 августа".



"Если мы этого не сделаем, то будем полагаться на тех игроков, которые есть сейчас. Рынок так дорог", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.