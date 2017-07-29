"Юнайтед" и Эррера обсуждают новый контракт

Во время турне по Америке "Манчестер Юнайтед" провел серию встреч с представителями Андера Эрреры относительно нового долгосрочного контракта для испанского полузащитника.

Команда Жозе Моуриньо едва вернулась из Соединенных Штатов, где она провела 18 дней. На протяжении последней недели этого турне тренировочный лагерь "Юнайтед" навещал агент Эрреры Артуро Каналес.



Как сообщает The Telegraph, Каналес обсуждал с руководством клуба новый контракт для Андера, который в минувшем сезоне закрепился в качестве ключевого игрока "красных дьяволов" и, по слухам, даже привлек интерес "Барселоны", которую теперь возглавляет его бывший тренер по "Атлетику" Эрнесто Вальверде.



В данный момент у 27-летнего Эрреры остается один год по контракту, а также опция продления еще на 12 месяцев. Сейчас Андер находится в самом расцвете сил, и новая сделка должна отразить его возвысившийся статус в команде и раздевалке.