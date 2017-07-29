"Рома" не будет улучшать предложение по Махрезу

"Рома" не будет делать третье предложение о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза и может завершить интерес к игроку.

Этим летом римляне сделали уже два предложения о покупке Махреза, но "Лестер" выставил неподъемный ценник на 26-летнего алжирца в размере 50 миллионов фунтов. На такие условия клуб Серии А пойти просто не может.



"Мы ведем переговоры по нескольким игрокам, не только по Махрезу. Да, переговоры с "Лестером" стали достоянием общественности: мы сделали два предложения, а потом прекратили диалог".



"Я не знаю, получится ли у нас провернуть сделку, я не могу оценить ситуацию в данный момент. Махрез входит в наш шорт-лист, но там присутствует еще несколько игроков. После последнего отказа мы готовы рассмотреть иные варианты", - сообщил спортивный директор Р"омы" Рамон Мончи Goal.