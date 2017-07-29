"Рома" не будет улучшать предложение по Махрезу

Рияд Махрез "Рома" не будет делать третье предложение о покупке вингера "Лестера" Рияда Махреза и может завершить интерес к игроку.

Этим летом римляне сделали уже два предложения о покупке Махреза, но "Лестер" выставил неподъемный ценник на 26-летнего алжирца в размере 50 миллионов фунтов. На такие условия клуб Серии А пойти просто не может.

"Мы ведем переговоры по нескольким игрокам, не только по Махрезу. Да, переговоры с "Лестером" стали достоянием общественности: мы сделали два предложения, а потом прекратили диалог".

"Я не знаю, получится ли у нас провернуть сделку, я не могу оценить ситуацию в данный момент. Махрез входит в наш шорт-лист, но там присутствует еще несколько игроков. После последнего отказа мы готовы рассмотреть иные варианты", - сообщил спортивный директор Р"омы" Рамон Мончи Goal.



Метки Лестер, Махрез, Рома

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2017 12:00

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  1. electric 29.07.2017 12:39 # electric
    тень саллаха.
    середняк.

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  2. midland-mu 29.07.2017 12:02 # midland-mu
    итальяшки охуевшие. пихнули саллаха ,который < мареза за 40 а за алжиирца хотят заплатить меньше

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