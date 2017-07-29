Спаллетти против продажи Перишича в МЮ

Иван Перишич Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что категорически против продажи вингера Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед".

Если с покупкой Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Виктора Линделефа из "Бенфики" у "дьяволов" не возникло особых проблем, то переманить полузащитника "Челси" Неманью Матича и 28-летнего Перишича пока не удается.

Два стартовых предложения МЮ по хорвату завершились отказом "Интера". Клуб с "Олд Траффорд" не теряет надежд заполучить игрока, однако Спаллетти не хочет искать замену Перишичу, поэтому против его продажи.

"Реально важных контактов между клубами еще не было. Да, в начале трансферного окна переговоры стартовали, но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Лично для меня эта тема закрыта".

"Журналисты правы, когда говорят, что "Интер" потеряет время: нам будет труднее найти замену в случае подходящего предложения. Именно поэтому я против продажи Перишича", - цитирует Спаллетти Goal.



Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Перишич

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2017 11:00

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  1. roykean11 29.07.2017 12:52 # roykean11
    лучше пусть баркли купят и матича

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  2. hateroff 29.07.2017 11:58 # hateroff
    Новость про Перишича и МЮ, а три абсолютно ебанутых фонада синей помойки chelsia зашли потихому глину помесить друг другу.

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  3. chebrec 29.07.2017 11:42 # chebrec
    Да заплатили бы уже 100 лямов фунтов деньги же есть

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  4. ravi 29.07.2017 11:22 # ravi
    Что в нем такого Боже. Вцепились в этого ноунейма как будто реал ща мбаппе

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  5. farot 29.07.2017 11:03 # farot
    что это холоп себе позволяет? МЮ же запросто весь Интер выкупить может если захочет

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