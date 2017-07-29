Спаллетти против продажи Перишича в МЮ
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что категорически против продажи вингера Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед".
Если с покупкой Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Виктора Линделефа из "Бенфики" у "дьяволов" не возникло особых проблем, то переманить полузащитника "Челси" Неманью Матича и 28-летнего Перишича пока не удается.
Два стартовых предложения МЮ по хорвату завершились отказом "Интера". Клуб с "Олд Траффорд" не теряет надежд заполучить игрока, однако Спаллетти не хочет искать замену Перишичу, поэтому против его продажи.
"Реально важных контактов между клубами еще не было. Да, в начале трансферного окна переговоры стартовали, но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Лично для меня эта тема закрыта".
"Журналисты правы, когда говорят, что "Интер" потеряет время: нам будет труднее найти замену в случае подходящего предложения. Именно поэтому я против продажи Перишича", - цитирует Спаллетти Goal.
29.07.2017 11:00
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Последние комментарии:
лучше пусть баркли купят и матича
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Новость про Перишича и МЮ, а три абсолютно ебанутых фонада синей помойки chelsia зашли потихому глину помесить друг другу.
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Да заплатили бы уже 100 лямов фунтов деньги же есть
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Что в нем такого Боже. Вцепились в этого ноунейма как будто реал ща мбаппе
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что это холоп себе позволяет? МЮ же запросто весь Интер выкупить может если захочет
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