Спаллетти против продажи Перишича в МЮ

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что категорически против продажи вингера Ивана Перишича в "Манчестер Юнайтед".

Если с покупкой Ромелу Лукаку из "Эвертона" и Виктора Линделефа из "Бенфики" у "дьяволов" не возникло особых проблем, то переманить полузащитника "Челси" Неманью Матича и 28-летнего Перишича пока не удается.



Два стартовых предложения МЮ по хорвату завершились отказом "Интера". Клуб с "Олд Траффорд" не теряет надежд заполучить игрока, однако Спаллетти не хочет искать замену Перишичу, поэтому против его продажи.



"Реально важных контактов между клубами еще не было. Да, в начале трансферного окна переговоры стартовали, но с тех пор дело не сдвинулось с мертвой точки. Лично для меня эта тема закрыта".



"Журналисты правы, когда говорят, что "Интер" потеряет время: нам будет труднее найти замену в случае подходящего предложения. Именно поэтому я против продажи Перишича", - цитирует Спаллетти Goal.