Тео Уолкотт жаждет выиграть Кубок Эмирейтс

Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что победа на Кубке Эмирейтс может стать трамплином для "канониров" к успешному выступлению в новом сезоне.

В ближайший уикенд состоится 9-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира под эгидой титульного спонсора "канониров". Подопечные Арсена Венгера брали этот трофей в 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.



На сей раз "Арсеналу" предстоит сразиться с "Бенфикой" и "Севильей", и Уолкотт заранее призывает свою команду максимально серьезно настроиться на эти матчи.



"Кажется, в последние годы мы проигрывали стартовый матч сезона, поэтому на сей раз нам нужно изменить этот шаблон".



"На протяжении предсезонного периода нам противостоят только сильные команды, поэтому оправданий слабому старту быть не может. У этой команды бывают взлеты и падения, но в первую очередь нам важно начать сезон хорошо, это наш приоритет. Мы бы смогли оттолкнуться от этого в дальнейшем".



"Тренер говорит нам об этом самого первого дня: "Сделайте все возможное, чтобы быстро стартовать". Поэтому для нас так важны эти предсезонные матчи против больших команд, мы должны психологически настроиться и включиться", — сообщил Уолкотт официальному веб-сайту "Арсенала".