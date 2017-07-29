Тео Уолкотт жаждет выиграть Кубок Эмирейтс

Тео Уолкотт Нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что победа на Кубке Эмирейтс может стать трамплином для "канониров" к успешному выступлению в новом сезоне.

В ближайший уикенд состоится 9-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира под эгидой титульного спонсора "канониров". Подопечные Арсена Венгера брали этот трофей в 2007, 2009, 2010 и 2015 годах.

На сей раз "Арсеналу" предстоит сразиться с "Бенфикой" и "Севильей", и Уолкотт заранее призывает свою команду максимально серьезно настроиться на эти матчи.

"Кажется, в последние годы мы проигрывали стартовый матч сезона, поэтому на сей раз нам нужно изменить этот шаблон".

"На протяжении предсезонного периода нам противостоят только сильные команды, поэтому оправданий слабому старту быть не может. У этой команды бывают взлеты и падения, но в первую очередь нам важно начать сезон хорошо, это наш приоритет. Мы бы смогли оттолкнуться от этого в дальнейшем".

"Тренер говорит нам об этом самого первого дня: "Сделайте все возможное, чтобы быстро стартовать". Поэтому для нас так важны эти предсезонные матчи против больших команд, мы должны психологически настроиться и включиться", — сообщил Уолкотт официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Кубок Эмирейтс, Уолкотт

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 10:00

Количество просмотров Просмотров: 635

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Последние комментарии:




  1. kos9k 29.07.2017 10:52 # kos9k
    Кто-то мечтает выиграть АПЛ, кто-то -ЛЧ, а кто-то Арсенал.

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  2. chebrec 29.07.2017 10:26 # chebrec
    Чемпики эмиратов

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  3. billy-talent 29.07.2017 10:21 # billy-talent
    Ничего удивительного, все хотят выиграть кубок Эмирейтс.

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  4. chelsealondon 29.07.2017 10:05 # chelsealondon
    Бенфика, Севилья....специально подобрали соперников, хоть что то выиграть в будущем сезоне...

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  5. dautov 29.07.2017 10:03 # dautov
    Ахахахахаха, не смешно (нет)

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  6. farot 29.07.2017 10:01 # farot
    как и все остальные гуннеры мира

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  7. electric 29.07.2017 10:01 # electric
    арсенал чемпиоооооон!

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