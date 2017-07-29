Конте теряет до трех килограммов во время матчей "Челси"

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что теряет до трех килограммов веса своими выходками во время матчей "синих".

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге Конте поразил публику не только тактической подкованностью, но безудержной страстью у боковой линии. По словам Антонио, во время матчей он теряет до трех килограммов.

"Когда матч заканчивается, я чувствую полное опустошение и выжат как лимон. Думаю, я теряю до трех килограммов во время игры".

"Подсказками на бровке я стараюсь передать свою страсть игрокам. Я знаю, что с возрастом стану спокойнее: у меня не будет на это сил, поэтому придется держать себя в рамках и больше сидеть на месте".

"Если вы видели меня в качестве футболиста, то могли заметить, что я всегда проявлял большую страсть и волю к борьбе. Я изо всех сил преодолевал трудности и играл от чистого сердца", - приводит слова Конте Daily Mail.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1610

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Последние комментарии:




  1. kedr 29.07.2017 10:49 # kedr
    Ссытся видать, иначе потерять 3 кг веса нереально за час...) видимо еще и какается...

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  2. psycho1 29.07.2017 10:35 # psycho1
    Перескакал самого клопа. Никогда не видел, чтобы человек так переживал о новых контрактах.

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  3. andros13 29.07.2017 10:19 # andros13
    Кекает в штаны

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  4. mixmaster 29.07.2017 09:48 # mixmaster
    38*3=?

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  5. kek 29.07.2017 09:47 # kek
    васю уткина в чилсе. совсем жиробас

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  6. akadam 29.07.2017 09:42 # akadam
    Это физически невозможно.

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  7. infamous 29.07.2017 09:28 # infamous
    Пеп теряет килограмм волос каждый матч

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  8. blackdreamer 29.07.2017 09:25 # blackdreamer
    все верно
    в перерыве надо каждому пинсу помазать ебало гавном
    где же его столько взять
    вот контекс и тужиться

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  9. staryi-eblan 29.07.2017 09:17 # staryi-eblan
    Он употребил слово "думаю", а значит сам не ведает про точное количество потерянного веса. Если бы это было так, то это однозначно сказалось бы на здоровье. Опасны эти ощутимые изменения в весе, если часто с этим сталкиваться.
    Здоровья Конте

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  10. raka-eve 29.07.2017 09:16 # raka-eve
    разве что в штаны теряет

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  11. rollik707 29.07.2017 09:12 # rollik707
    Не то что пакет, с каждым годом все жирнее становится этот шкет.

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  12. asnural 29.07.2017 09:08 # asnural
    Жирным на заметку

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  13. chebrec 29.07.2017 09:05 # chebrec
    Переживает за команду

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  14. fc-zenit 29.07.2017 09:04 # fc-zenit
    Ниxyясе

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