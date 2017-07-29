Конте теряет до трех килограммов во время матчей "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что теряет до трех килограммов веса своими выходками во время матчей "синих".
В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге Конте поразил публику не только тактической подкованностью, но безудержной страстью у боковой линии. По словам Антонио, во время матчей он теряет до трех килограммов.
"Когда матч заканчивается, я чувствую полное опустошение и выжат как лимон. Думаю, я теряю до трех килограммов во время игры".
"Подсказками на бровке я стараюсь передать свою страсть игрокам. Я знаю, что с возрастом стану спокойнее: у меня не будет на это сил, поэтому придется держать себя в рамках и больше сидеть на месте".
"Если вы видели меня в качестве футболиста, то могли заметить, что я всегда проявлял большую страсть и волю к борьбе. Я изо всех сил преодолевал трудности и играл от чистого сердца", - приводит слова Конте Daily Mail.
29.07.2017 09:00
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Последние комментарии:
Ссытся видать, иначе потерять 3 кг веса нереально за час...) видимо еще и какается...
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Перескакал самого клопа. Никогда не видел, чтобы человек так переживал о новых контрактах.
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Кекает в штаны
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38*3=?
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васю уткина в чилсе. совсем жиробас
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Это физически невозможно.
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Пеп теряет килограмм волос каждый матч
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все верно
в перерыве надо каждому пинсу помазать ебало гавном
где же его столько взять
вот контекс и тужиться
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Он употребил слово "думаю", а значит сам не ведает про точное количество потерянного веса. Если бы это было так, то это однозначно сказалось бы на здоровье. Опасны эти ощутимые изменения в весе, если часто с этим сталкиваться.
Здоровья Конте
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разве что в штаны теряет
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Не то что пакет, с каждым годом все жирнее становится этот шкет.
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Жирным на заметку
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Переживает за команду
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Ниxyясе
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