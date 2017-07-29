Конте теряет до трех килограммов во время матчей "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте признался, что теряет до трех килограммов веса своими выходками во время матчей "синих".

В своем дебютном сезоне в Премьер-Лиге Конте поразил публику не только тактической подкованностью, но безудержной страстью у боковой линии. По словам Антонио, во время матчей он теряет до трех килограммов.



"Когда матч заканчивается, я чувствую полное опустошение и выжат как лимон. Думаю, я теряю до трех килограммов во время игры".



"Подсказками на бровке я стараюсь передать свою страсть игрокам. Я знаю, что с возрастом стану спокойнее: у меня не будет на это сил, поэтому придется держать себя в рамках и больше сидеть на месте".



"Если вы видели меня в качестве футболиста, то могли заметить, что я всегда проявлял большую страсть и волю к борьбе. Я изо всех сил преодолевал трудности и играл от чистого сердца", - приводит слова Конте Daily Mail.