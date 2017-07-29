Почеттино рекомендует Конте не лезть в дела "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино и Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал своему коллеге из "Челси" Антонио Конте не вмешиваться в дела "шпор" и следить за своим клубом.

В начале этой недели Конте усомнился в амбициях "шпор", подчеркнув, что все большие клубы уже потратились на новичков, а "Тоттенхэм" до сих пор обходится без приобретений. Спустя несколько дней Почеттино ответил коллеге: аргентинец порекомендовал не вмешиваться в дела его клуба и следить за своим.

"Я рассмеялся со всей истории, потому что не понимаю, почему другие тренеры так зациклены на наших игроках и клубе в целом. Я уважаю мнение каждого, но моим коллегам стоит вести себя точно так же".

"Я не из тех, кто обсуждает другие клубы, тренеров или то, что происходит с ними по ходу сезону. Я лишь пытаюсь обеспечить свою команду наилучшими инструментами для победы – таков наш менталитет".

"Потратив большие деньги на новичков, наши конкуренты взвинчивают ожидания фанатов, но от своих амбиций мы тоже не отказываемся. Самое главное – уважать людей, независимо от того, как они распоряжаются деньгами", - цитирует Почеттино Daily Mail.



Метки Конте, Почеттино, Тоттенхэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 29.07.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 788

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. webb 29.07.2017 08:37 # webb
    Поссал в рот Парику.

    (ответить)

  2. stones24 29.07.2017 08:28 # stones24
    Почеттино пытается объяснить дураку, что он дурак. Не выйдет. И базарить какой смысл с человеком, заранее зная, что он конченный трус, который не может в лицо сказать что-то своим игрокам, а отправляет смс. Удел всех пенсов базарить буквочками.

    (ответить)

  3. largo-winch 29.07.2017 08:16 # largo-winch
    адекватно высказался. мини-топ.

    (ответить)

  4. letosmile 29.07.2017 08:14 # letosmile
    ахах телепузика ковбасит

    (ответить)

  5. deathshot19 29.07.2017 08:13 # deathshot19
    Конте собрал за неделю.

    (ответить)

  6. antoska151 29.07.2017 08:09 # antoska151
    Самое главное, что делали они все в конце сезона, говоря мы ожидаем ошибки Челси. А сейча говорит, что уважает каждого тренера и главное игроки, а не деньги. И самое прикольное, если они продают игроков, то за космические деньги. Но если деньги не главное, то зачем так делаете.. клоуны одним словом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: