Почеттино рекомендует Конте не лезть в дела "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал своему коллеге из "Челси" Антонио Конте не вмешиваться в дела "шпор" и следить за своим клубом.

В начале этой недели Конте усомнился в амбициях "шпор", подчеркнув, что все большие клубы уже потратились на новичков, а "Тоттенхэм" до сих пор обходится без приобретений. Спустя несколько дней Почеттино ответил коллеге: аргентинец порекомендовал не вмешиваться в дела его клуба и следить за своим.



"Я рассмеялся со всей истории, потому что не понимаю, почему другие тренеры так зациклены на наших игроках и клубе в целом. Я уважаю мнение каждого, но моим коллегам стоит вести себя точно так же".



"Я не из тех, кто обсуждает другие клубы, тренеров или то, что происходит с ними по ходу сезону. Я лишь пытаюсь обеспечить свою команду наилучшими инструментами для победы – таков наш менталитет".



"Потратив большие деньги на новичков, наши конкуренты взвинчивают ожидания фанатов, но от своих амбиций мы тоже не отказываемся. Самое главное – уважать людей, независимо от того, как они распоряжаются деньгами", - цитирует Почеттино Daily Mail.