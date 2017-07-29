Почеттино рекомендует Конте не лезть в дела "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино посоветовал своему коллеге из "Челси" Антонио Конте не вмешиваться в дела "шпор" и следить за своим клубом.
В начале этой недели Конте усомнился в амбициях "шпор", подчеркнув, что все большие клубы уже потратились на новичков, а "Тоттенхэм" до сих пор обходится без приобретений. Спустя несколько дней Почеттино ответил коллеге: аргентинец порекомендовал не вмешиваться в дела его клуба и следить за своим.
"Я рассмеялся со всей истории, потому что не понимаю, почему другие тренеры так зациклены на наших игроках и клубе в целом. Я уважаю мнение каждого, но моим коллегам стоит вести себя точно так же".
"Я не из тех, кто обсуждает другие клубы, тренеров или то, что происходит с ними по ходу сезону. Я лишь пытаюсь обеспечить свою команду наилучшими инструментами для победы – таков наш менталитет".
"Потратив большие деньги на новичков, наши конкуренты взвинчивают ожидания фанатов, но от своих амбиций мы тоже не отказываемся. Самое главное – уважать людей, независимо от того, как они распоряжаются деньгами", - цитирует Почеттино Daily Mail.
29.07.2017 08:00
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Последние комментарии:
Поссал в рот Парику.
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Почеттино пытается объяснить дураку, что он дурак. Не выйдет. И базарить какой смысл с человеком, заранее зная, что он конченный трус, который не может в лицо сказать что-то своим игрокам, а отправляет смс. Удел всех пенсов базарить буквочками.
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адекватно высказался. мини-топ.
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ахах телепузика ковбасит
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Конте собрал за неделю.
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Самое главное, что делали они все в конце сезона, говоря мы ожидаем ошибки Челси. А сейча говорит, что уважает каждого тренера и главное игроки, а не деньги. И самое прикольное, если они продают игроков, то за космические деньги. Но если деньги не главное, то зачем так делаете.. клоуны одним словом.
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