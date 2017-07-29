Почеттино видит Баркли в опорной зоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино планирует использовать Росса Баркли из "Эвертона" в опорной зоне.

Как известно, 23-летний Баркли остается приоритетной целью "шпор" на трансферном рынке, однако судьба сделки упирается в сумму отступных: "ириски" требуют за Росса не меньше 50 миллионов фунтов.



Тем не менее, "Тоттенхэм" по-прежнему рассчитывает, что их коллеги сделают скидку. Дело в том, что действующий контракт Баркли истекает уже через год, а продлевать сотрудничество Росс не желает: единственная возможность выручить за англичанина деньги у "Эвертона" остается только сейчас.



По информации The Times, главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино уже вовсю строит планы на Баркли и даже готов поменять ему игровое амплуа. Если в "Эвертоне" Росс выступал в роли десятки, то Маурисио намерен использовать его в качестве плеймейкера, действующего из глубины поля.



Сообщается, что в лице Баркли аргентинец разглядел долгосрочную замену для Мусса Дембеле: лидер сборной Бельгии был важной частью "шпор" при Почеттино, но в последнее время его регулярно мучают травмы.