Куман рассчитывает купить еще одного нападающего

Рональд Куман Наставник "Эвертона" Рональд Куман сообщил, что все еще рассчитывает приобрести центрального нападающего в остатке трансферного окна.

В четверг вечером в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Ружомберока" Куман устроил дебют всем своим летним новичкам, за исключением голкипера Джордана Пикфорда. Среди тех, кто появился на поле, были и Уэйн Руни с Сандро Рамиресом.

Однако "ириски" показали недостаточно острую игру в атаке, а свой единственный гол забили после рикошета. Это лишний раз наводит Кумана на мысль о том, что потеря Ромелу Лукаку до сих пор не компенсирована.

"Когда вышел Сандро, у Уэйна Руни стало больше свободы, в нашей игре впереди появилась скорость, и команда выглядела лучше".

"Мы знаем, что нам бы пригодился еще один нападающий. Обычно ты хочешь обладать двумя девятыми номерами в составе. Я по-настоящему уверен, что нам удастся пригласить хорошего игрока", — цитирует Кумана The Independent.


Метки Куман, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 06:00

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  1. largo-winch 29.07.2017 08:20 # largo-winch
    поздно уже

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  2. joke-dz 29.07.2017 06:30 # joke-dz
    Баркли+ 10 лямов и могут топаря Реми забрать

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  3. raka-eve 29.07.2017 06:30 # raka-eve
    чисто суареса. можно без коэнтрао даже.

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