Куман рассчитывает купить еще одного нападающего

Наставник "Эвертона" Рональд Куман сообщил, что все еще рассчитывает приобрести центрального нападающего в остатке трансферного окна.

В четверг вечером в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Ружомберока" Куман устроил дебют всем своим летним новичкам, за исключением голкипера Джордана Пикфорда. Среди тех, кто появился на поле, были и Уэйн Руни с Сандро Рамиресом.



Однако "ириски" показали недостаточно острую игру в атаке, а свой единственный гол забили после рикошета. Это лишний раз наводит Кумана на мысль о том, что потеря Ромелу Лукаку до сих пор не компенсирована.



"Когда вышел Сандро, у Уэйна Руни стало больше свободы, в нашей игре впереди появилась скорость, и команда выглядела лучше".



"Мы знаем, что нам бы пригодился еще один нападающий. Обычно ты хочешь обладать двумя девятыми номерами в составе. Я по-настоящему уверен, что нам удастся пригласить хорошего игрока", — цитирует Кумана The Independent.