"Ливерпуль" завершил интерес к Наби Кейта

Наби Кейта "Ливерпуль" окончательно оставил попытки переманить полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта этим летом.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, свое второе и одновременно заключительное предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Гвинеи мерсисайдский клуб сделал еще две недели назад.

Повторно получив в ответ отказ, "красные", вопреки слухам, так и не решились выдвинуть свое третье предложение, которое, как предполагала пресса, должно было составить более 70 миллионов фунтов.

Клуб Бундеслиги дал ясно понять своим коллегам с "Энфилда", что для них деньги второстепенны, а сохранить Кейта — дело чести. Осознав тщетность своих стараний, теперь "Ливерпуль" решил завершить интерес к Наби — но лишь до следующего лета.

По неподтвержденной информации, со следующего лета в контракте гвинейца становится активен пункт, позволяющий выкупить трансфер Кейта за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов.

Таким образом, через год "Ливерпулю" будет гораздо проще оформить покупку полузащитника, забившего восемь голов в 31 матче прошлого сезона, при условии, что сам Наби не растеряет желание присоединиться к команде Юргена Клоппа и не подпишет новый контракт с "РБ Лейпцигом" без пункта об отступных.


Метки Кейта, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 742

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Последние комментарии:




  1. chelsea-ferrari 29.07.2017 01:09 # chelsea-ferrari
    1258947-304373 хед 2 хед

    1258947-302633 класика

    добавляемся пока есть места!!!

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  2. chelsea-ferrari 29.07.2017 01:05 # chelsea-ferrari
    Ч И О

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  3. kukuruzzo 29.07.2017 01:03 # kukuruzzo
    защеканцы

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  4. vyrentz 29.07.2017 01:00 # vyrentz
    Так и не ясно, кто тут больше выиграл.

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  5. chebrec 29.07.2017 00:59 # chebrec
    Уа уа уа уаааааа ((((((

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  6. kojan 29.07.2017 00:59 # kojan
    очередной трансферный успех колбасоидов...

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  7. mancityman 29.07.2017 00:57 # mancityman
    Лизгины Пидарасы

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  8. iska95 29.07.2017 00:54 # iska95
    Я как сторожил Чемпионшипа(Фапла) ссу на Вас хейтеры) ещё бы Леги и МиниЛе вернулись, устроили бы Вам Hell's Kitchen.

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  9. cristean2 29.07.2017 00:48 # cristean2
    Пускай вон Оби Микела берут, колбасные любят полакомится обьедками с барского стола, Соланке, Борини, Салах, Стуридге и тд...)

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  10. shirokov15 29.07.2017 00:45 # shirokov15
    Лучше бы колбасники тогда Санчеша взяли в аренду, чем пенсы. Красным хоть реально ко двору будет.

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  11. lfcynwa 29.07.2017 00:44 # lfcynwa
    збс, че там по альтернативным целям

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  12. daikirai 29.07.2017 00:40 # daikirai
    Ливер завершил свой интерес после очередной струи в своё табло

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  13. yxaxaxaxaxa 29.07.2017 00:28 # yxaxaxaxaxa
    Ливерпуль и без топ игроков все время ТОП-6 обоссывает , а подпишут топов так местные отбросы еще до матча валидол стаканом мочи запивать будут

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  14. mancityman 29.07.2017 00:16 # mancityman
    Похер Танцуйте

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  15. shmit 29.07.2017 00:12 # shmit
    Конченый клуб
    Только резервисты челсея более менее согласны туда идти типа салаха и соланке

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  16. reeker 29.07.2017 00:09 # reeker
    Все кому не лень ссут на ЛФК.

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  17. chr1s8rown 29.07.2017 00:07 # chr1s8rown
    надеюсь они попадут в Лч нам

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  18. osprey 29.07.2017 00:07 # osprey
    Не нужен был

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  19. raka-eve 29.07.2017 00:06 # raka-eve
    не нужен был, тут любому ясно

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