"Ливерпуль" завершил интерес к Наби Кейта

"Ливерпуль" окончательно оставил попытки переманить полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта этим летом.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, свое второе и одновременно заключительное предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Гвинеи мерсисайдский клуб сделал еще две недели назад.



Повторно получив в ответ отказ, "красные", вопреки слухам, так и не решились выдвинуть свое третье предложение, которое, как предполагала пресса, должно было составить более 70 миллионов фунтов.



Клуб Бундеслиги дал ясно понять своим коллегам с "Энфилда", что для них деньги второстепенны, а сохранить Кейта — дело чести. Осознав тщетность своих стараний, теперь "Ливерпуль" решил завершить интерес к Наби — но лишь до следующего лета.



По неподтвержденной информации, со следующего лета в контракте гвинейца становится активен пункт, позволяющий выкупить трансфер Кейта за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов.



Таким образом, через год "Ливерпулю" будет гораздо проще оформить покупку полузащитника, забившего восемь голов в 31 матче прошлого сезона, при условии, что сам Наби не растеряет желание присоединиться к команде Юргена Клоппа и не подпишет новый контракт с "РБ Лейпцигом" без пункта об отступных.