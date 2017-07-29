"Ливерпуль" завершил интерес к Наби Кейта
"Ливерпуль" окончательно оставил попытки переманить полузащитника "РБ Лейпцига" Наби Кейта этим летом.
Как стало известно Sky Sports от своих источников, свое второе и одновременно заключительное предложение о покупке 22-летнего игрока сборной Гвинеи мерсисайдский клуб сделал еще две недели назад.
Повторно получив в ответ отказ, "красные", вопреки слухам, так и не решились выдвинуть свое третье предложение, которое, как предполагала пресса, должно было составить более 70 миллионов фунтов.
Клуб Бундеслиги дал ясно понять своим коллегам с "Энфилда", что для них деньги второстепенны, а сохранить Кейта — дело чести. Осознав тщетность своих стараний, теперь "Ливерпуль" решил завершить интерес к Наби — но лишь до следующего лета.
По неподтвержденной информации, со следующего лета в контракте гвинейца становится активен пункт, позволяющий выкупить трансфер Кейта за фиксированную сумму в 48 млн. фунтов.
Таким образом, через год "Ливерпулю" будет гораздо проще оформить покупку полузащитника, забившего восемь голов в 31 матче прошлого сезона, при условии, что сам Наби не растеряет желание присоединиться к команде Юргена Клоппа и не подпишет новый контракт с "РБ Лейпцигом" без пункта об отступных.
29.07.2017 00:05
Просмотров: 742
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
1258947-304373 хед 2 хед
1258947-302633 класика
добавляемся пока есть места!!!
(ответить)
Ч И О
(ответить)
защеканцы
(ответить)
Так и не ясно, кто тут больше выиграл.
(ответить)
Уа уа уа уаааааа ((((((
(ответить)
очередной трансферный успех колбасоидов...
(ответить)
Лизгины Пидарасы
(ответить)
Я как сторожил Чемпионшипа(Фапла) ссу на Вас хейтеры) ещё бы Леги и МиниЛе вернулись, устроили бы Вам Hell's Kitchen.
(ответить)
Пускай вон Оби Микела берут, колбасные любят полакомится обьедками с барского стола, Соланке, Борини, Салах, Стуридге и тд...)
(ответить)
Лучше бы колбасники тогда Санчеша взяли в аренду, чем пенсы. Красным хоть реально ко двору будет.
(ответить)
збс, че там по альтернативным целям
(ответить)
Ливер завершил свой интерес после очередной струи в своё табло
(ответить)
Ливерпуль и без топ игроков все время ТОП-6 обоссывает , а подпишут топов так местные отбросы еще до матча валидол стаканом мочи запивать будут
(ответить)
Похер Танцуйте
(ответить)
Конченый клуб
Только резервисты челсея более менее согласны туда идти типа салаха и соланке
(ответить)
Все кому не лень ссут на ЛФК.
(ответить)
надеюсь они попадут в Лч нам
(ответить)
Не нужен был
(ответить)
не нужен был, тут любому ясно
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий