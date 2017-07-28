Конте считает "Челси" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги
Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила начать новый сезон Премьер-Лиги в статусе фаворита.
"Синие" очень уверенно оформили чемпионский титул в прошлом сезоне, выиграв 30 из 38 матчей и финишировав с семью очками преимущества над ближайшим преследователем.
Этим летом конкуренты по Премьер-Лиге проводят впечатляющую трансферную кампанию, не жалея денег на звезд, однако Конте считает, что "Челси" все равно является претендентом номер один на титул.
"Определенно, мы заслуживаем начать сезон в статусе фаворита, ведь мы выиграли титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне".
"Этот сезон будет тяжелым. Мы знаете, как это бывает в Англии. "Челси" завоевал титул в сезоне 2014/15, затем лигу выиграл "Лестер". Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться к кому-либо из команд легкомысленно".
"Это нормально, что каждая большая команда старается укрепить свой состав, приглашая качественных игроков. И им это удается. Определенно, следующий сезон Премьер-Лиги станет огромным испытанием для нас", — цитирует Конте Goal.
28.07.2017 22:00
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Последние комментарии:
Адекватно.
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Главное это правильно настраиваться на крепких середняков что занимают с 5 по 8 место
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обоссал Лигу и хочет повторить, Всякие лысые шарлатаны, крутые немцы-истерички в очках, цыгане с пригорода, -всех обоссал и не хочет парень останавливаться
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Разумные тренеры не называют свою команду фаворитом. Но откуда разум в Челси, если они заплатили за лавочника Реала 80 млн?
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Король и Шут
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Без дедушки Косты сомнительно. Форварда хорошего так и не купили.
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Петучиный король забыл, что выжил из команды Матича и Косту? Тут бы в десятку попасть.
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Снова на изи обоссыт всех говнарей и мунчестера ливапула и всех остальных. И их ущербных глоров с фапли. Останется вам только полыхать нонстоп, лахеры.
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Пока Азар в Челси, Челси всегда фаворит.
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Очень боимся обоссанных
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ну понятное дело, что фаворит. Один из.
"Это нормально, что каждая большая команда старается укрепить свой состав, приглашая качественных игроков. И им это удается. Определенно, следующий сезон Премьер-Лиги станет огромным испытанием для нас", — цитирует Конте Goal.
Источник: http://fapl.ru/posts/56357/?c=1
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ну хули тут. бестолковка с париком.
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судя по летнему ТО фаворитов на чемпик штук 6.(смотри таблицу прошлого сезона).
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Короли Британии
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30 побед из 38 матчей. Это охуеть можно.
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В итоге будет обоссан, как и мавренье)
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