Конте считает "Челси" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила начать новый сезон Премьер-Лиги в статусе фаворита.

"Синие" очень уверенно оформили чемпионский титул в прошлом сезоне, выиграв 30 из 38 матчей и финишировав с семью очками преимущества над ближайшим преследователем.

Этим летом конкуренты по Премьер-Лиге проводят впечатляющую трансферную кампанию, не жалея денег на звезд, однако Конте считает, что "Челси" все равно является претендентом номер один на титул.

"Определенно, мы заслуживаем начать сезон в статусе фаворита, ведь мы выиграли титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне".

"Этот сезон будет тяжелым. Мы знаете, как это бывает в Англии. "Челси" завоевал титул в сезоне 2014/15, затем лигу выиграл "Лестер". Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться к кому-либо из команд легкомысленно".

"Это нормально, что каждая большая команда старается укрепить свой состав, приглашая качественных игроков. И им это удается. Определенно, следующий сезон Премьер-Лиги станет огромным испытанием для нас", — цитирует Конте Goal.


Метки Конте, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 22:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 28.07.2017 23:17 # reeker
    Адекватно.

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  2. gidro-met 28.07.2017 23:09 # gidro-met
    Главное это правильно настраиваться на крепких середняков что занимают с 5 по 8 место

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  3. gio 28.07.2017 22:59 # gio
    обоссал Лигу и хочет повторить, Всякие лысые шарлатаны, крутые немцы-истерички в очках, цыгане с пригорода, -всех обоссал и не хочет парень останавливаться

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  4. stones24 28.07.2017 22:41 # stones24
    Разумные тренеры не называют свою команду фаворитом. Но откуда разум в Челси, если они заплатили за лавочника Реала 80 млн?

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  5. mr-s1n1st3r 28.07.2017 22:40 # mr-s1n1st3r
    Король и Шут

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  6. fc-oil 28.07.2017 22:34 # fc-oil
    Без дедушки Косты сомнительно. Форварда хорошего так и не купили.

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  7. psycho1 28.07.2017 22:27 # psycho1
    Петучиный король забыл, что выжил из команды Матича и Косту? Тут бы в десятку попасть.

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  8. bushido 28.07.2017 22:21 # bushido
    Снова на изи обоссыт всех говнарей и мунчестера ливапула и всех остальных. И их ущербных глоров с фапли. Останется вам только полыхать нонстоп, лахеры.

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  9. golokante 28.07.2017 22:16 # golokante
    Пока Азар в Челси, Челси всегда фаворит.

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  10. mancityman 28.07.2017 22:16 # mancityman
    Очень боимся обоссанных

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  11. thegodfather 28.07.2017 22:16 # thegodfather
    ну понятное дело, что фаворит. Один из.
    "Это нормально, что каждая большая команда старается укрепить свой состав, приглашая качественных игроков. И им это удается. Определенно, следующий сезон Премьер-Лиги станет огромным испытанием для нас", — цитирует Конте Goal.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56357/?c=1

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  12. electric 28.07.2017 22:13 # electric
    ну хули тут. бестолковка с париком.

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  13. dimon70 28.07.2017 22:03 # dimon70
    судя по летнему ТО фаворитов на чемпик штук 6.(смотри таблицу прошлого сезона).

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  14. chebrec 28.07.2017 22:03 # chebrec
    Короли Британии

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  15. golokante 28.07.2017 22:02 # golokante
    30 побед из 38 матчей. Это охуеть можно.

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  16. kos9k 28.07.2017 22:01 # kos9k
    В итоге будет обоссан, как и мавренье)

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