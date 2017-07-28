Конте считает "Челси" фаворитом нового сезона Премьер-Лиги

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда заслужила начать новый сезон Премьер-Лиги в статусе фаворита.

"Синие" очень уверенно оформили чемпионский титул в прошлом сезоне, выиграв 30 из 38 матчей и финишировав с семью очками преимущества над ближайшим преследователем.



Этим летом конкуренты по Премьер-Лиге проводят впечатляющую трансферную кампанию, не жалея денег на звезд, однако Конте считает, что "Челси" все равно является претендентом номер один на титул.



"Определенно, мы заслуживаем начать сезон в статусе фаворита, ведь мы выиграли титул Премьер-Лиги в прошлом сезоне".



"Этот сезон будет тяжелым. Мы знаете, как это бывает в Англии. "Челси" завоевал титул в сезоне 2014/15, затем лигу выиграл "Лестер". Поэтому мы должны быть осторожны и не относиться к кому-либо из команд легкомысленно".



"Это нормально, что каждая большая команда старается укрепить свой состав, приглашая качественных игроков. И им это удается. Определенно, следующий сезон Премьер-Лиги станет огромным испытанием для нас", — цитирует Конте Goal.