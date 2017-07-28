"Ливерпуль" отклонит любые предложения "Барселоны" по Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Ливерпуль" спокоен относительно слухов о намерении "Барселоны" приобрести Филиппе Коутиньо и готов продолжать блокировать любые предложения по своей звезде.

На прошлой неделе "красные" отклонили предложение испанского гранда в размере 72 миллионов фунтов о покупке Коутиньо. Однако на этом "Барселона" не завершила свой интерес к 25-летнему игроку сборной Бразилии.

Согласно слухам в прессе, "Барса" уже согласовала условия личного контракта с самим Филиппе и вскоре выдвинет улучшенное предложение о покупке.

Однако Liverpool Echo стало известно, что на "Энфилде" спокойно воспринимают подобные спекуляции. Главный тренер Юрген Клопп может быть абсолютно уверен, что руководство клуба его полностью поддерживает в стремлении сохранить Коутиньо, какие бы деньги ни предложила "Барса".

Реальные опасения у "Ливерпуля" могут появиться только в том случае, если Филиппе действительно выразит желание отправиться на "Ноу Камп". Но пока этого не произошло, и на тренировке в четверг Коутиньо находился в отличном расположении духа, как и во все предыдущие дни.

Кроме того, Коутиньо лишь в январе заключил новый долгосрочный контракт с зарплатой в 150 тыс. фунтов в неделю. "Ливерпуль" совсем не в том положении, чтобы беспокоиться по поводу интереса к своей звезде извне.


Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 28.07.2017 21:14 # mr-s1n1st3r
    но ведь они уверены в его приобретении...

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  2. melwood-lfc 28.07.2017 21:08 # melwood-lfc
    вах вах
    поссали на бестолковки местным мразям

    лучший апз АПЛ остается в Ливерпуле!

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