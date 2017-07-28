Алексис Санчес поссорился со своим агентом

У нападающего Алексиса Санчеса возникли разногласия со своим агентом Фернандо Фелисевичем, который настаивает на уходе из "Арсенала" через год.

Несмотря на все заверения главного тренера "канониров" Арсена Венгера о том, что Санчес останется в клубе, слухи о возможном уходе Алексиса в "Манчестер Сити" и ПСЖ не утихают.



Как утверждает Daily Mirror, Санчес не собирается оставаться на "Эмирейтс" и хочет уйти уже этим летом, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.



В то же время Фелисевич рекомендует своему клиенту дождаться истечения контракта с "Арсеналом". Уход в другой клуб свободным агентом следующим летом сулил бы Алексису еще более выгодными финансовыми условиями.



Однако в декабре Санчесу исполнится 29, и чилиец не желает терять еще один сезон, пока его карьера находится в разгаре. Поэтому Санчес готов пренебречь рекомендацией своего представителя.



Напомним, что возвращение Санчеса в Лондон задерживается из-за внезапной болезни. По всей видимости, Алексис действительно не сможет приступить к тренировкам в ближайший уикенд, поскольку "Арсенал" не включил его в заявку на Кубок Эмирейтс".