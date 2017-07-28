Алексис Санчес поссорился со своим агентом
У нападающего Алексиса Санчеса возникли разногласия со своим агентом Фернандо Фелисевичем, который настаивает на уходе из "Арсенала" через год.
Несмотря на все заверения главного тренера "канониров" Арсена Венгера о том, что Санчес останется в клубе, слухи о возможном уходе Алексиса в "Манчестер Сити" и ПСЖ не утихают.
Как утверждает Daily Mirror, Санчес не собирается оставаться на "Эмирейтс" и хочет уйти уже этим летом, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.
В то же время Фелисевич рекомендует своему клиенту дождаться истечения контракта с "Арсеналом". Уход в другой клуб свободным агентом следующим летом сулил бы Алексису еще более выгодными финансовыми условиями.
Однако в декабре Санчесу исполнится 29, и чилиец не желает терять еще один сезон, пока его карьера находится в разгаре. Поэтому Санчес готов пренебречь рекомендацией своего представителя.
Напомним, что возвращение Санчеса в Лондон задерживается из-за внезапной болезни. По всей видимости, Алексис действительно не сможет приступить к тренировкам в ближайший уикенд, поскольку "Арсенал" не включил его в заявку на Кубок Эмирейтс".
28.07.2017 20:00
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вот многие смеются с Ляказетта, а у меня почему то уверенность, что он будет очень хорош в Арсенале
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Ну не беда, у Арсенала есть теперь мега - топарь, чьё фото на жопе аж набили) 40 голов положит за сезон, минимум)
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в последнее время все футболеры стали излишне капризными и постоянно устраивают демарши. сколько еще с ними будут цацкаться?
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Знает, что Арсеналу ничего не светит в этом сезоне и хочет уйти, чтобы не стать частью позорного сезона, респект.
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Не беда, лолкозет - наша звезда!
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Оно и видно что он хочет побыстрее съе6аться с вулвича. В Челсей его!
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Фелисевич
Источник: http://fapl.ru/posts/56355/
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На фото: "Когда предложили еще год играть за ГГ"
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Как утверждает Daily Mirror, Санчес не собирается оставаться на "Эмирейтс" и хочет уйти уже этим летом, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.
Источник: http://fapl.ru/posts/56355/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
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