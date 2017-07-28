Алексис Санчес поссорился со своим агентом

Алексис Санчес У нападающего Алексиса Санчеса возникли разногласия со своим агентом Фернандо Фелисевичем, который настаивает на уходе из "Арсенала" через год.

Несмотря на все заверения главного тренера "канониров" Арсена Венгера о том, что Санчес останется в клубе, слухи о возможном уходе Алексиса в "Манчестер Сити" и ПСЖ не утихают.

Как утверждает Daily Mirror, Санчес не собирается оставаться на "Эмирейтс" и хочет уйти уже этим летом, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.

В то же время Фелисевич рекомендует своему клиенту дождаться истечения контракта с "Арсеналом". Уход в другой клуб свободным агентом следующим летом сулил бы Алексису еще более выгодными финансовыми условиями.

Однако в декабре Санчесу исполнится 29, и чилиец не желает терять еще один сезон, пока его карьера находится в разгаре. Поэтому Санчес готов пренебречь рекомендацией своего представителя.

Напомним, что возвращение Санчеса в Лондон задерживается из-за внезапной болезни. По всей видимости, Алексис действительно не сможет приступить к тренировкам в ближайший уикенд, поскольку "Арсенал" не включил его в заявку на Кубок Эмирейтс".


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. stretfordend 28.07.2017 21:18 # stretfordend
    вот многие смеются с Ляказетта, а у меня почему то уверенность, что он будет очень хорош в Арсенале

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  2. second005 28.07.2017 20:54 # second005
    Ну не беда, у Арсенала есть теперь мега - топарь, чьё фото на жопе аж набили) 40 голов положит за сезон, минимум)

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  3. wolfsmensch 28.07.2017 20:43 # wolfsmensch
    в последнее время все футболеры стали излишне капризными и постоянно устраивают демарши. сколько еще с ними будут цацкаться?

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  4. kos9k 28.07.2017 20:38 # kos9k
    Знает, что Арсеналу ничего не светит в этом сезоне и хочет уйти, чтобы не стать частью позорного сезона, респект.

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  5. shirokov15 28.07.2017 20:09 # shirokov15
    Не беда, лолкозет - наша звезда!

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  6. fc-zenit 28.07.2017 20:07 # fc-zenit
    Оно и видно что он хочет побыстрее съе6аться с вулвича. В Челсей его!

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  7. wengerrrro 28.07.2017 20:04 # wengerrrro
    Фелисевич

    Источник: http://fapl.ru/posts/56355/

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  8. vyrentz 28.07.2017 20:03 # vyrentz
    На фото: "Когда предложили еще год играть за ГГ"

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  9. thegodfather 28.07.2017 20:02 # thegodfather
    Как утверждает Daily Mirror, Санчес не собирается оставаться на "Эмирейтс" и хочет уйти уже этим летом, чтобы удовлетворить свою жажду трофеев.

    Источник: http://fapl.ru/posts/56355/

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