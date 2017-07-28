Чичарито отказал клубам Испании и Италии ради "Вест Хэма"

Нападающий Хавьер Эрнандес рассказал, что ради перехода в "Вест Хэм" отказал ряду клубов из Испании и Италии.

Проведя один сезон в "Реале" и два в "Байере", Чичарито вернулся в английский футбол, где прежде он выступал за "Манчестер Юнайтед". По словам 29-летнего мексиканца, амбиции "молотобойцев" упростили его выбор, несмотря на наличие альтернатив.



"Мы было довольно легко сделать этот выбор. Я снова в лучшей лиге мира, а "Вест Хэм" продемонстрировал огромную веру в меня и оказал мне доверие".



"По сравнению с предыдущими сезонами, "Вест Хэм" демонстрирует большие амбиции. Они хотят попасть в еврокубки, и это видно по активности клуба в трансферном окно. Поэтому я здесь".



"Это один из клубов с наиболее богатой историей в Англии. У клуба большие амбиции относительно этого сезона, и я надеюсь, мы сможем добиться своих целей".



"У меня были другие варианты — один в Испании и два в Италии. Два последних своих перехода я совершал в последний день, но на сей раз я сделал свой выбор спокойно и просто. Слава Богу, я там, где и хочу", — сообщил Эрнандес Sky Sports.