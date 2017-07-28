Мэтт Миазга повторно арендован "Витессом"
Второй сезон кряду защитник "Челси" Мэтт Миазга проведет в аренде в голландском "Витессе".
Воспитанник "Нью-Йорк Ред Буллс" присоединился к "синим" январе 2016 по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов, но с тех пор сыграл лишь два матча за лондонский клуб, а прошлый сезон, как уже было сказано, провел в Эредивизии.
22-летний игрок сборной США неплохо себя проявил в "Витессе", с которым завоевал Кубок Голландии и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Европы. Теперь Мэтт возвращается в Арнем, чтобы продолжить свое развитие.
28.07.2017 18:05
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Последние комментарии:
Ну Михайло Нахрена этот новость? Я первый раз слышу про этого ноунейма, здесь 99,9% фапле не знает его кроме глоров Шелсей
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Очередной Уилшер
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ну и зачем тут эта "новость" ?
очередной Макикран в хз каком клубе
кому это надо?
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очередняра
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Ставь лайк, если бы подбросил бомбу в руководство щелси
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набер ван суки
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