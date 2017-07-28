Мэтт Миазга повторно арендован "Витессом"

Второй сезон кряду защитник "Челси" Мэтт Миазга проведет в аренде в голландском "Витессе".

Воспитанник "Нью-Йорк Ред Буллс" присоединился к "синим" январе 2016 по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов, но с тех пор сыграл лишь два матча за лондонский клуб, а прошлый сезон, как уже было сказано, провел в Эредивизии.



22-летний игрок сборной США неплохо себя проявил в "Витессе", с которым завоевал Кубок Голландии и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Европы. Теперь Мэтт возвращается в Арнем, чтобы продолжить свое развитие.