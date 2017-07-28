Мэтт Миазга повторно арендован "Витессом"

Мэтт Миазга Второй сезон кряду защитник "Челси" Мэтт Миазга проведет в аренде в голландском "Витессе".

Воспитанник "Нью-Йорк Ред Буллс" присоединился к "синим" январе 2016 по сделке стоимостью 3.5 миллиона фунтов, но с тех пор сыграл лишь два матча за лондонский клуб, а прошлый сезон, как уже было сказано, провел в Эредивизии.

22-летний игрок сборной США неплохо себя проявил в "Витессе", с которым завоевал Кубок Голландии и прилагающуюся к нему путевку в Лигу Европы. Теперь Мэтт возвращается в Арнем, чтобы продолжить свое развитие.


Метки аренда, Витесс, Миазга, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 18:05

Количество просмотров Просмотров: 485

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Последние комментарии:




  1. silva77 28.07.2017 18:50 # silva77
    Ну Михайло Нахрена этот новость? Я первый раз слышу про этого ноунейма, здесь 99,9% фапле не знает его кроме глоров Шелсей

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  2. infamous 28.07.2017 18:40 # infamous
    Очередной Уилшер

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  3. andros13 28.07.2017 18:34 # andros13
    ну и зачем тут эта "новость" ?
    очередной Макикран в хз каком клубе
    кому это надо?

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  4. tursa 28.07.2017 18:11 # tursa
    очередняра

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  5. januzaj00 28.07.2017 18:11 # januzaj00
    Ставь лайк, если бы подбросил бомбу в руководство щелси

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  6. skorseze 28.07.2017 18:06 # skorseze
    набер ван суки

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