Конте может отказаться от 3-4-3
Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо рассказал, что в новом сезоне "синие" могут презентовать новую тактическую схему.
Расстановка 3-4-3 стала одной из главных причин успеха "Челси" в прошлом сезоне. К концу кампании абсолютно все конкуренты "синих" скопировали схему, что вызывает беспокойство у Конте. Итальянец готов меняться.
"Мы работаем над новыми вещами, чтобы улучшить команду и сделать ее сильнее. Та схема, которую мы использовали в прошлом сезоне, не является для нас единственной. Она просто хорошо сыграла в том году".
"Нет ничего удивительного, что другие команды стараются играть в нашем стиле. Именно поэтому использовать разные расстановки и полагаться на гибкость весьма полезно", - приводит слова Алонсо Daily Mirror.
28.07.2017 18:00
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Последние комментарии:
Бедный Арсенал. Опять перестраиваться
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Ван Гал юзал эту схему еще когда это не стало мейнстримом
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Пидрилы, под нас косят и ставили против нас нашу схему, ски, особенно Венгер и Маур, ниче, блеат, Скоро перейдем на 3 5 2 (:
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Похоже, что парик посмотрел на работу Мораты на тренировках и понял, что без нормального форварда эта схема не жизнеспособна. Представляю, сколько раз он пожалел о той смс.
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Работающий в ночную смену сторож сообщил, что ночью командой наигрывается схема 3-5-2. "Они полностью изменились. Это изменило нашу философию. Мы поборемся за высокие места" - цитирует охранника the Sun.
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не все в конце сезона играли так,Юрген гнул свою линию
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4-3-3 хорошо бы
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К концу сезона все перейдут на эту схему.
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