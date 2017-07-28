Конте может отказаться от 3-4-3

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо рассказал, что в новом сезоне "синие" могут презентовать новую тактическую схему.

Расстановка 3-4-3 стала одной из главных причин успеха "Челси" в прошлом сезоне. К концу кампании абсолютно все конкуренты "синих" скопировали схему, что вызывает беспокойство у Конте. Итальянец готов меняться.



"Мы работаем над новыми вещами, чтобы улучшить команду и сделать ее сильнее. Та схема, которую мы использовали в прошлом сезоне, не является для нас единственной. Она просто хорошо сыграла в том году".



"Нет ничего удивительного, что другие команды стараются играть в нашем стиле. Именно поэтому использовать разные расстановки и полагаться на гибкость весьма полезно", - приводит слова Алонсо Daily Mirror.