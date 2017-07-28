Конте может отказаться от 3-4-3

Антонио Конте Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо рассказал, что в новом сезоне "синие" могут презентовать новую тактическую схему.

Расстановка 3-4-3 стала одной из главных причин успеха "Челси" в прошлом сезоне. К концу кампании абсолютно все конкуренты "синих" скопировали схему, что вызывает беспокойство у Конте. Итальянец готов меняться.

"Мы работаем над новыми вещами, чтобы улучшить команду и сделать ее сильнее. Та схема, которую мы использовали в прошлом сезоне, не является для нас единственной. Она просто хорошо сыграла в том году".

"Нет ничего удивительного, что другие команды стараются играть в нашем стиле. Именно поэтому использовать разные расстановки и полагаться на гибкость весьма полезно", - приводит слова Алонсо Daily Mirror.



Метки Алонсо, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 18:00

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  1. golokante 28.07.2017 18:55 # golokante
    Бедный Арсенал. Опять перестраиваться

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  2. andros13 28.07.2017 18:36 # andros13
    Ван Гал юзал эту схему еще когда это не стало мейнстримом

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  3. wymkentski 28.07.2017 18:35 # wymkentski
    Пидрилы, под нас косят и ставили против нас нашу схему, ски, особенно Венгер и Маур, ниче, блеат, Скоро перейдем на 3 5 2 (:

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  4. psycho1 28.07.2017 18:18 # psycho1
    Похоже, что парик посмотрел на работу Мораты на тренировках и понял, что без нормального форварда эта схема не жизнеспособна. Представляю, сколько раз он пожалел о той смс.

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  5. element-ekb 28.07.2017 18:12 # element-ekb
    Работающий в ночную смену сторож сообщил, что ночью командой наигрывается схема 3-5-2. "Они полностью изменились. Это изменило нашу философию. Мы поборемся за высокие места" - цитирует охранника the Sun.

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  6. dimon70 28.07.2017 18:10 # dimon70
    не все в конце сезона играли так,Юрген гнул свою линию

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  7. kapken 28.07.2017 18:03 # kapken
    4-3-3 хорошо бы

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  8. fc-zenit 28.07.2017 18:03 # fc-zenit
    К концу сезона все перейдут на эту схему.

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