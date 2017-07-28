Гвардиола готов задержаться в "Сити" надолго

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намекнул, что готов продлить свое пребывание на "Этихад".

Через несколько недель Гвардиола вступит во второй сезон в "Сити" из положенных по контракту трех. Дебютная кампания в Премьер-Лиге для Пепа не задалась, поэтому испанец может продлить сотрудничество с клубом.



"Я постараюсь остаться в клубе как можно дольше, я хочу помочь "Сити" двигаться вперед и быть на самой вершине".



"На мой взгляд, клуб должен прислушиваться к тренеру в подходящий момент, но и принимать самостоятельные решения в будущем. Никто не знает, что произойдет в дальнейшем. Судьба каждого тренера зависит от результатов".



"Этим летом мы купили игроков, которые будут играть здесь ближайшие пять-шесть лет. Они все очень молоды: Бернарду Силве 22, Эдерсону - 23. С ними мы хотим как можно скорее побороться за титул", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.