Гвардиола готов задержаться в "Сити" надолго
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намекнул, что готов продлить свое пребывание на "Этихад".
Через несколько недель Гвардиола вступит во второй сезон в "Сити" из положенных по контракту трех. Дебютная кампания в Премьер-Лиге для Пепа не задалась, поэтому испанец может продлить сотрудничество с клубом.
"Я постараюсь остаться в клубе как можно дольше, я хочу помочь "Сити" двигаться вперед и быть на самой вершине".
"На мой взгляд, клуб должен прислушиваться к тренеру в подходящий момент, но и принимать самостоятельные решения в будущем. Никто не знает, что произойдет в дальнейшем. Судьба каждого тренера зависит от результатов".
"Этим летом мы купили игроков, которые будут играть здесь ближайшие пять-шесть лет. Они все очень молоды: Бернарду Силве 22, Эдерсону - 23. С ними мы хотим как можно скорее побороться за титул", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
28.07.2017 17:00
Просмотров: 908
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Топ Тренер, Вчера Изнасиловали Реал 4-1
(ответить)
физрук понимает,что после провала в германии и англии ни кому нах будет не нужен,ну может псж еще даст подзаработать на старость,либо китай,вот и начинает ныть о желании поработать подольше
(ответить)
Никому и не нужен
(ответить)
Пришел и начал строить свою команду. Ему не понадобилось никаких смс как некоторым чтобы сказать, что игрок (Харт) не входит его планы, и благодаря его авторитету тоже Сити не испытал проблем на трансферном рынке. Цель Челси в лице Данило безо всяких раздумий выбрал Сити, не захотев уйти из Реала на понижение. Лучший тренер в лучшем клубе Англии.
(ответить)
Отлично. Прикуплю еще один горшок.
(ответить)
До первого разгромного всоса, лол. Потом опять ныть начнет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий