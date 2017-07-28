Гвардиола готов задержаться в "Сити" надолго

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола намекнул, что готов продлить свое пребывание на "Этихад".

Через несколько недель Гвардиола вступит во второй сезон в "Сити" из положенных по контракту трех. Дебютная кампания в Премьер-Лиге для Пепа не задалась, поэтому испанец может продлить сотрудничество с клубом.

"Я постараюсь остаться в клубе как можно дольше, я хочу помочь "Сити" двигаться вперед и быть на самой вершине".

"На мой взгляд, клуб должен прислушиваться к тренеру в подходящий момент, но и принимать самостоятельные решения в будущем. Никто не знает, что произойдет в дальнейшем. Судьба каждого тренера зависит от результатов".

"Этим летом мы купили игроков, которые будут играть здесь ближайшие пять-шесть лет. Они все очень молоды: Бернарду Силве 22, Эдерсону - 23. С ними мы хотим как можно скорее побороться за титул", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 908

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  1. silva77 28.07.2017 18:52 # silva77
    Топ Тренер, Вчера Изнасиловали Реал 4-1

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  2. qess 28.07.2017 17:53 # qess
    физрук понимает,что после провала в германии и англии ни кому нах будет не нужен,ну может псж еще даст подзаработать на старость,либо китай,вот и начинает ныть о желании поработать подольше

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  3. infamous 28.07.2017 17:44 # infamous
    Никому и не нужен

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  4. stones24 28.07.2017 17:27 # stones24
    Пришел и начал строить свою команду. Ему не понадобилось никаких смс как некоторым чтобы сказать, что игрок (Харт) не входит его планы, и благодаря его авторитету тоже Сити не испытал проблем на трансферном рынке. Цель Челси в лице Данило безо всяких раздумий выбрал Сити, не захотев уйти из Реала на понижение. Лучший тренер в лучшем клубе Англии.

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  5. nikas 28.07.2017 17:11 # nikas
    Отлично. Прикуплю еще один горшок.

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  6. thegodfather 28.07.2017 17:04 # thegodfather
    До первого разгромного всоса, лол. Потом опять ныть начнет

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