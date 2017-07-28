Агент исключает переход Бэйла в "Юнайтед"

Агент вингера Гарета Бэйла опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Реал" этим летом.

На текущей неделе в прессе появилась информация о том, что "Реалу" все еще требуется изыскать средства для приобретения нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, несмотря на проданных на 90 миллионов фунтов игроков этим летом.



Подлил масла в огонь и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, отказавшись предоставить гарантии кому-либо из своего атакующего трио: Криштиану Роналду, Карим Бензема и Бэйл.



"Я хочу, чтобы каждый, кто находится здесь сейчас, остался бы, но до 31 августа случиться может всякое", — сообщил Зидан в четверг.



Естественно, пресса тут же принялась сватать Бэйла в "Манчестер Юнайтед", который интересуется валлийцем уже много лет, ранее пытаясь приобрести его как минимум дважды.



Однако в общении со Sky Sports агент Джонатан Барнетт опроверг эти слухи, назвав их "нелепыми" и "глупыми". Представитель Бэйла заверил, что предстоящий сезон его клиент проведет в "Реале".