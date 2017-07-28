Агент исключает переход Бэйла в "Юнайтед"
Агент вингера Гарета Бэйла опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Реал" этим летом.
На текущей неделе в прессе появилась информация о том, что "Реалу" все еще требуется изыскать средства для приобретения нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, несмотря на проданных на 90 миллионов фунтов игроков этим летом.
Подлил масла в огонь и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, отказавшись предоставить гарантии кому-либо из своего атакующего трио: Криштиану Роналду, Карим Бензема и Бэйл.
"Я хочу, чтобы каждый, кто находится здесь сейчас, остался бы, но до 31 августа случиться может всякое", — сообщил Зидан в четверг.
Естественно, пресса тут же принялась сватать Бэйла в "Манчестер Юнайтед", который интересуется валлийцем уже много лет, ранее пытаясь приобрести его как минимум дважды.
Однако в общении со Sky Sports агент Джонатан Барнетт опроверг эти слухи, назвав их "нелепыми" и "глупыми". Представитель Бэйла заверил, что предстоящий сезон его клиент проведет в "Реале".
28.07.2017 16:00
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Последние комментарии:
Если агент исключает переход Бэйла в МЮ, ТОКАКОГО ХУЯ СТАВИТЬ ЭТУ НОВОСТЬ ГЛАВНОЙ? ПИДОР ПИХАЙЛО!
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Alvaro Borata - pensovskaya mrazota
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Eugene Butkevich
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там вообще большой вопрос нужен ли он МЮ )
Янг его на скамейку посадит
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конечно, какой агент захочет губить карьеру своему игроку?...вопрос риторический
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азазаза
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Михе понадобилось полдня, чтоб перестать читать Эль Пиздабол и открыть нормальный источник. Норм он нас собирает.
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Слов моура о том что бейл не пойдет в мю видимо мало. Надо снова чушь раздуть
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Горбачёв
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888665-214347
Ребятишки, еще 8 мест, вступайте. H2H
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Перишич снова топ
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Норм окропил помойку.
Все, абсолютно все ссут на помойку.
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эх Бэйла бы обратно в апл, а то скис там))
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Блядь одну и ту же чушь мозолят по 10 раз, уже давно известно что бэйл никуда не уйдет, михайло чмо. А вы все пидоры.
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Перейдёт в итоге....
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Это итак ясно было
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