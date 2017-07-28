Агент исключает переход Бэйла в "Юнайтед"

Гарет Бэйл Агент вингера Гарета Бэйла опроверг слухи о том, что его клиент может покинуть "Реал" этим летом.

На текущей неделе в прессе появилась информация о том, что "Реалу" все еще требуется изыскать средства для приобретения нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, несмотря на проданных на 90 миллионов фунтов игроков этим летом.

Подлил масла в огонь и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, отказавшись предоставить гарантии кому-либо из своего атакующего трио: Криштиану Роналду, Карим Бензема и Бэйл.

"Я хочу, чтобы каждый, кто находится здесь сейчас, остался бы, но до 31 августа случиться может всякое", — сообщил Зидан в четверг.

Естественно, пресса тут же принялась сватать Бэйла в "Манчестер Юнайтед", который интересуется валлийцем уже много лет, ранее пытаясь приобрести его как минимум дважды.

Однако в общении со Sky Sports агент Джонатан Барнетт опроверг эти слухи, назвав их "нелепыми" и "глупыми". Представитель Бэйла заверил, что предстоящий сезон его клиент проведет в "Реале".


Метки Бэйл, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. warham 28.07.2017 16:55 # warham
    Если агент исключает переход Бэйла в МЮ, ТОКАКОГО ХУЯ СТАВИТЬ ЭТУ НОВОСТЬ ГЛАВНОЙ? ПИДОР ПИХАЙЛО!

    (ответить)

  2. seva 28.07.2017 16:55 # seva
    Alvaro Borata - pensovskaya mrazota

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  3. melwood-lfc 28.07.2017 16:44 # melwood-lfc
    Eugene Butkevich

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  4. andros13 28.07.2017 16:44 # andros13
    там вообще большой вопрос нужен ли он МЮ )
    Янг его на скамейку посадит

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  5. bezviz 28.07.2017 16:40 # bezviz
    конечно, какой агент захочет губить карьеру своему игроку?...вопрос риторический

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  6. mata05 28.07.2017 16:25 # mata05
    https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/20286982_1495105117202842_8557555989880922650_o.jpg?oh=2433e0ac9b11c3669aaa9ffd7f4a935d&oe=59EB576C

    азазаза

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  7. imf-tau 28.07.2017 16:24 # imf-tau
    Михе понадобилось полдня, чтоб перестать читать Эль Пиздабол и открыть нормальный источник. Норм он нас собирает.

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  8. van-der-slav 28.07.2017 16:21 # van-der-slav
    Слов моура о том что бейл не пойдет в мю видимо мало. Надо снова чушь раздуть

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  9. mancityman 28.07.2017 16:20 # mancityman
    Горбачёв

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  10. lazy-ass 28.07.2017 16:19 # lazy-ass
    888665-214347
    Ребятишки, еще 8 мест, вступайте. H2H

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  11. stepan-jam-boss 28.07.2017 16:14 # stepan-jam-boss
    Перишич снова топ

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  12. thegodfather 28.07.2017 16:08 # thegodfather
    Норм окропил помойку.
    Все, абсолютно все ссут на помойку.

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  13. keremet 28.07.2017 16:05 # keremet
    эх Бэйла бы обратно в апл, а то скис там))

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  14. mazabyka 28.07.2017 16:05 # mazabyka
    Блядь одну и ту же чушь мозолят по 10 раз, уже давно известно что бэйл никуда не уйдет, михайло чмо. А вы все пидоры.

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  15. chelsealondon 28.07.2017 16:00 # chelsealondon
    Перейдёт в итоге....

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  16. staryi-eblan 28.07.2017 16:00 # staryi-eblan
    Это итак ясно было

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