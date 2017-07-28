Конте предупредил "Барселону", что Азар не продается

Эден Азар Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил "Барселону", что вингер Эден Азар не продается и останется на "Стэмфорд Бридж".

Если прошлым летом охоту за Азаром вел мадридский "Реал", то теперь звезду Премьер-Лиги сватают к главным конкурентам "сливочных". По слухам, "Барселона" рассматривает 26-летнего бельгийца в качестве потенциальной замены для нападающего Неймара.

На пресс-конференции в четверг Конте пришлось отвечать на вопросы журналистов по этой теме. Антонио категорически исключил расставание с Азаром, а также предупредил "Барселону": все попытки заполучить Эдена завершатся провалом.

"Раньше я читал об интересе "Реала", теперь речь идет о "Барселоне". Я понимаю, что слухи во время трансферного окна неизбежны, но Эден счастлив в "Челси" и хочет играть за "Челси". Ничего другого я не знаю и не слышал", - цитирует Конте Daily Mail.



Метки Азар, Барселона, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.07.2017 15:00

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  1. nikibak1 28.07.2017 15:30 # nikibak1
    Ахахахаха)) цена коутинью - 45, на Азара - 75. Про личные и командные награды молчу. Тупица ты Андрос.

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  2. andros13 28.07.2017 15:25 # andros13
    ахахахаха))
    1 можно подумать он нужен Барсе
    2 если он вдруг будет нужен Барсе, уйдет сразу же.

    Кутинью куда более подходящий игрок для Барсы, он стабильнее.

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  3. makeewadim 28.07.2017 15:07 # makeewadim
    Странный игрок, если Коста херачит голы и в кризис и без(учитывая быдло-характер), то этого штормит. Если он ещё раз застопорится как тогда.. за фунт продадут.

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  4. mixmaster 28.07.2017 15:03 # mixmaster
    облин, он бы еще Шинник предупредил.
    Так то за пухлым карлосном только реал охотился

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  5. chr1s8rown 28.07.2017 15:02 # chr1s8rown
    дай бог это случилось. и оставили в покое каута

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  6. slavik92 28.07.2017 15:02 # slavik92
    бизнес-машине осталось только азара слить для завершения своего топового ТО.
    купили за 32 ляма продали за 100
    topovo obossale или как там))

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