Конте предупредил "Барселону", что Азар не продается
Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил "Барселону", что вингер Эден Азар не продается и останется на "Стэмфорд Бридж".
Если прошлым летом охоту за Азаром вел мадридский "Реал", то теперь звезду Премьер-Лиги сватают к главным конкурентам "сливочных". По слухам, "Барселона" рассматривает 26-летнего бельгийца в качестве потенциальной замены для нападающего Неймара.
На пресс-конференции в четверг Конте пришлось отвечать на вопросы журналистов по этой теме. Антонио категорически исключил расставание с Азаром, а также предупредил "Барселону": все попытки заполучить Эдена завершатся провалом.
"Раньше я читал об интересе "Реала", теперь речь идет о "Барселоне". Я понимаю, что слухи во время трансферного окна неизбежны, но Эден счастлив в "Челси" и хочет играть за "Челси". Ничего другого я не знаю и не слышал", - цитирует Конте Daily Mail.
28.07.2017 15:00
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Ахахахаха)) цена коутинью - 45, на Азара - 75. Про личные и командные награды молчу. Тупица ты Андрос.
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ахахахаха))
1 можно подумать он нужен Барсе
2 если он вдруг будет нужен Барсе, уйдет сразу же.
Кутинью куда более подходящий игрок для Барсы, он стабильнее.
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Странный игрок, если Коста херачит голы и в кризис и без(учитывая быдло-характер), то этого штормит. Если он ещё раз застопорится как тогда.. за фунт продадут.
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облин, он бы еще Шинник предупредил.
Так то за пухлым карлосном только реал охотился
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дай бог это случилось. и оставили в покое каута
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бизнес-машине осталось только азара слить для завершения своего топового ТО.
купили за 32 ляма продали за 100
topovo obossale или как там))
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