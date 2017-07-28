Конте предупредил "Барселону", что Азар не продается

Главный тренер "Челси" Антонио Конте предупредил "Барселону", что вингер Эден Азар не продается и останется на "Стэмфорд Бридж".

Если прошлым летом охоту за Азаром вел мадридский "Реал", то теперь звезду Премьер-Лиги сватают к главным конкурентам "сливочных". По слухам, "Барселона" рассматривает 26-летнего бельгийца в качестве потенциальной замены для нападающего Неймара.



На пресс-конференции в четверг Конте пришлось отвечать на вопросы журналистов по этой теме. Антонио категорически исключил расставание с Азаром, а также предупредил "Барселону": все попытки заполучить Эдена завершатся провалом.



"Раньше я читал об интересе "Реала", теперь речь идет о "Барселоне". Я понимаю, что слухи во время трансферного окна неизбежны, но Эден счастлив в "Челси" и хочет играть за "Челси". Ничего другого я не знаю и не слышал", - цитирует Конте Daily Mail.