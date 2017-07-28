"Ньюкасл" взял в аренду Микеля Мерино

"Ньюкасл" взял в аренду на сезон 2017/18 полузащитника дортмундской "Боруссии" Микеля Мерино.

Игрок молодежной сборной Испании стал уже пятым новичком "сорок" этим летом после Флориана Лежена, Хавьера Манкиньо, Джейкоба Мерфи и Кристиана Атсу.



За плечами у Мерино более 60 сыгранных матчей за родную "Осасуну", из которой он перебрался в Дортмунд летом 2016. Однако в "Боруссии" дела Микеля шли неважно — в прошлом сезоне он принял участие только в девяти поединках.



"Я очень рад оказаться здесь и стать частью этого клуба. Мне не терпится прикоснуться к мячу, познакомиться со своими новыми партнерами по команде и начать играть в футбол. Я знаю, что это замечательный клуб и по-настоящему приятный город. У меня были различные варианты, но думаю, я выбрал правильное место, чтобы играть в футбол", — сообщил Мерино.