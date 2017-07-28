Возвращение Санчеса в Лондон может быть отложено
Возвращение нападающего Алексиса Санчеса к тренировкам с "Арсеналом" может быть отложено из-за внезапной болезни футболиста.
Лишь накануне главный тренер "канониров" Арсен Венгер анонсировал, что в ближайшее воскресенье Санчес и защитник Шкодран Мустафи, принимавшие участие в Кубке Конфедераций в России, вернутся из своих отпусков.
Однако сегодня утром 28-летний чилиец подверг сомнению утверждение Венгера, поделившись в Инстаграм фотографией с подписью "болен". На снимке грустный Алексис замотан в шарф.
Как добавляет talkSPORT, Санчес предположительно заболел гриппом. В данный момент решается вопрос, когда игрок, забивший 30 голов за "Арсенал" в прошлом сезоне, сможет прилететь в Лондон без осложнений для здоровья.
28.07.2017 14:00
Просмотров: 659
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
По роже видно, что воспаление хитрости, явно хочет свалить из радужного сборища))
Все ссут на гуннерастов.
(ответить)
не хочет уходить. Симулирует болезнь, что бы Пеп не доставал и ПСЖ
(ответить)
До чего дело дошло, уже симулирует болезни, лишь бы не возвращаться в этот жалкий клубишко.
(ответить)
Как же он тролит Венгера))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий