Возвращение Санчеса в Лондон может быть отложено

Алексис Санчес Возвращение нападающего Алексиса Санчеса к тренировкам с "Арсеналом" может быть отложено из-за внезапной болезни футболиста.

Лишь накануне главный тренер "канониров" Арсен Венгер анонсировал, что в ближайшее воскресенье Санчес и защитник Шкодран Мустафи, принимавшие участие в Кубке Конфедераций в России, вернутся из своих отпусков.

Однако сегодня утром 28-летний чилиец подверг сомнению утверждение Венгера, поделившись в Инстаграм фотографией с подписью "болен". На снимке грустный Алексис замотан в шарф.

Как добавляет talkSPORT, Санчес предположительно заболел гриппом. В данный момент решается вопрос, когда игрок, забивший 30 голов за "Арсенал" в прошлом сезоне, сможет прилететь в Лондон без осложнений для здоровья.


Метки Арсенал, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 659

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. admet 28.07.2017 14:13 # admet
    По роже видно, что воспаление хитрости, явно хочет свалить из радужного сборища))
    Все ссут на гуннерастов.

    (ответить)

  2. mixmaster 28.07.2017 14:12 # mixmaster
    не хочет уходить. Симулирует болезнь, что бы Пеп не доставал и ПСЖ

    (ответить)

  3. shirokov15 28.07.2017 14:11 # shirokov15
    До чего дело дошло, уже симулирует болезни, лишь бы не возвращаться в этот жалкий клубишко.

    (ответить)

  4. chelseafanmd 28.07.2017 14:04 # chelseafanmd
    Как же он тролит Венгера))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: