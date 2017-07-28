"Вест Хэм" продал Эшли Флетчера в "Мидлсбро"

"Вест Хэм" объявил о продаже 21-летнего нападающего Эшли Флетчера в "Мидлсбро" за 6.5 миллионов фунтов.

Талантливый англичанин провел у "молотобойцев" всего один сезон после своего перехода из "Манчестер Юнайтед". Флетчеру выдавали большие авансы, а главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич даже сравнивал Эшли с Маркуом Рэшфордом.



Однако повторить успех Рэшфорда Флетчеру не удалось — в прошлом сезоне Премьер-Лиги Эшли сыграл 16 матчей, включая лишь два выхода в старте. Свой единственный гол за лондонский клуб нападающий забил в ворота "Юнайтед" в 1/4 финала Кубка Лиги.



Появление таких серьезных конкурентов, как Марко Арнаутович и Хавьер Эрнандес, подтолкнуло Флетчера к расставанию с "Вест Хэмом", и сегодня Эшли заключил с "Боро" контракт на четыре года.